Il top model Fabio Mancini presenta “NaturalMENTE Insieme”

La fattoria ludico ricreativa “Family Horses” a Marina di Ginosa con i fondatori Francesca Castria e Mimmo Calabrese ospitano un evento socialmente utile e inclusivo sulla disabilità per tutte le età.

La presentazione del progetto avverrà presso la Family Horses in contrada San Vito a Marina di Ginosa alle 15:30 di venerdì 19 aprile 2024: interverranno eccellenze politiche e sanitarie.

La presenza dell’illustre ospite d’onore, il celebre top model internazionale Fabio Mancini, noto non solo come volto storico della Maison di Giorgio Armani, ma anche per la sua attiva partecipazione a iniziative filantropiche in tutto il mondo, Leader Giovane Europeo, aggiunge prestigio all’iniziativa.

Fabio Mancini, sempre gentile e solare, contribuirà a celebrare la relazione profonda tra l’essere umano e il diversamente umano, evidenziando i molteplici benefici che questa relazione porta con sé.

Uomo e animale hanno intrecci e legami speciali, e questo è testimoniato da innumerevoli reperti storici e letterari; tale rapporto, pur esistendo da sempre, solo di recente è stato oggetto di studi approfonditi, svelando i suoi effetti benefici sulla salute mentale ed emotiva di entrambi: si tratta di una intesa speciale che nutre l’anima e si configura come un vero e proprio legame interpersonale, basato su affetto e cura reciproca. Riduzione di stress, ansia, incremento del senso di appartenenza ed autostima sono solo alcuni dei benefici possibili. È proprio puntando ad un approccio olistico e al benessere degli adolescenti che il noto modello di Armani ha intrapreso il “Fabio Mancini European School Project”, un progetto scolastico totalmente no profit.

Inoltre, grazie al supporto medico della responsabile della SSD di Pediatria del Presidio Ospedaliero San Pio di Castellaneta, dott.ssa Iolanda Chinellato, verrà inoltre evidenziata l’importanza della interazione con la natura in patologie croniche insorte in età pediatrica ed in transizione verso l’età adulta.

Il legame tra uomo e animale rappresenta una fonte preziosa di benessere e arricchimento reciproco; un sodalizio antico che, riscoperto e valorizzato, continua ad evolversi offrendo nuove opportunità di crescita e miglioramento della qualità della vita.