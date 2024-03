Il “Terzo settore” per una società inclusiva

Cpn la presentazione a Potenza del documento con le proposte programmatiche del Forum

Terzo Settore Basilicata, si propone un nuovo sistema di Welfare per garantire a

tutti i cittadini lucani gli stessi diritti sull’intero territorio regionale.

“Il documento -si spiega in una nota- avanza proposte di merito sui seguenti temi: Sanità; Sistemi di Welfare; Invecchiamento; Disabilità; Dipendenze patologiche; Migrazioni; Sport; Cultura; Povertà; Ambiente; Protezione civile; Politiche di genere; Diritti; Politiche di genere; Servizio Civile Universale; Quadro normativo; Coordinamento e consolidamento degli ETS.

Dopo l’introduzione della Portavoce Carmela De Vivo, si è tenuta una tavola rotonda,

coordinata dal giornalista Rocco Pezzano, con gli interventi di Vanessa Pallucchi,

Portavoce nazionale del Forum, Andrea Bernardo, Presidente ANCI regionale, Antonio

Bronzino, Presidente Centro Servizi Volontariato, Fernando Mega, Segretario generale

CGIL, Luana Franchini, Segretaria CISL, Vincenzo Tortorelli, Segretario generale UIL,

Gerardina Sileo, Assessore Regionale.

La sala Inguscio era occupata in ogni posto da persone attente e interessate dai temi e

dagli argomenti trattati dai diversi oratori che hanno preso spunto dal documento per

approfondire ed attualizzare alcune delle questioni che la società regionale sta affrontando

in questa fase di transizione fortemente condizionata dallo spopolamento e

dall’invecchiamento, dalle vecchie e nuove povertà, problemi che, alcuni pensano

potranno essere aggravati dal Federalismo differenziato.

Per realizzare un nuovo welfare che garantisca gli stessi diritti su ogni territorio, non basta

definire i Livelli essenziali delle prestazioni sociali, se non si prevederanno adeguati

finanziamenti che mettere gli enti locali in grado di rispondere ai bisogni dei cittadini.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.