Il teatro dei burattini una delle novità del Parco della Grancia a Brindisi Montagna

Guardare il mondo attraverso gli occhi dei burattini. Una magia che diventa realtà ogni sabato al Parco della Grancia con uno spettacolo animato per grandi e piccoli, in grado di accendere la fantasia e ricalcare le gesta di un’arte amata, tipica della grande tradizione della cultura popolare.

E’ il teatro dei burattini una delle attrazioni più visitate del Parco della Grancia a Brindisi Montagna, messo in scena dalla compagnia Arechi di Salerno ogni sabato dai burattinai Gianluca Di Muro, 37 anni, e Luigi De Luca, 44 anni. La compagnia Arechi nasce nel 2020 dopo anni in cui sia Luigi che Gianluca hanno fatto una lunga gavetta con una delle famiglie di burattinai più antiche al mondo, la famiglia Ferraiolo, in attivo da ben 167 anni. Allievi di Adriano Ferraiolo ( padre ) e Simone Ferraiolo (figlio) i due decidono di intraprendere la strada di burattinai, cominciando anche loro a portare spettacoli della commedia dell’arte napoletana in giro per l’Italia nel pieno stile dei loro maestri. Maschera principe degli spettacoli è “il Pulcinella” che tra gag e situazioni rocambolesche riesce sempre a portare il sorriso sui volti di grandi e piccini. Nel parco della Grancia la compagnia Arechi mette in scena una commedia riadattata di Goldoni dal titolo “Finalmente si va in galera ( mo jammo carcerati ) ovvero Pulcinella alla cattura del Brigante Dracula”. Protagonisti sono il Pulcinella e don Felice ‘sciosciammocca’ altra maschera napoletana e spalla fidata di Pulcinella. I due pur di stare con le loro amate, cercano in tutti i modi di entrare nella galera di “Don Ciccio il carceriere” e, dopo una serie di vani tentativi, decidono di commettere un tentato omicidio imbattendosi così nel famigerato brigante Gerardo “coda pelosa” soprannominato Dracula. “ Venire a lavorare al Parco della Grancia è stata un’esperienza formativa e gratificante anche perché rispetto al lavoro quotidiano dove si sta sempre all’interno delle città, delle metropoli quindi in aree urbanizzate – spiegano Gianluca e Luigi – lavorare in un contesto completamente diverso in questo parco naturale che è bellissimo, è un’emozione ed un’esperienza particolare che sinceramente abbiamo fatto volentieri anche per la seconda volta. Il pubblico che viene ti gratifica, chiede, si incuriosisce, in parecchi sono anche alla prima esperienza con il teatro dei burattini, quindi scoprono una nuova realtà e vederli così interessati per noi ovviamente è solo un’enorme gratificazione. Siamo stati contenti della scelta che abbiamo fatto”. Lo spettacolo della compagnia Arechi di Salerno, molto seguita anche su Instagram, andrà in scena anche a Ferragosto nel Parco della Grancia.

