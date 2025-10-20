Il Taxi Sociale di Pisticci continua il suo percorso di solidarietà e servizio.

Il Comune di Pisticci, in collaborazione con PMG Italia S.p.A. – Società Benefit con sede a Bolzano – presenterà martedì 21 ottobre alle ore 12.00 in via Genova a Marconia il nuovo veicolo attrezzato destinato ai servizi di accompagnamento sociale nell’ambito del progetto “Mobilità Garantita”.

La consegna del mezzo rappresenta una tappa significativa nel percorso avviato nel 2022 con l’attivazione del servizio di Taxi Sociale, realizzato in collaborazione con PMG Italia. In questi due anni il progetto ha permesso di garantire spostamenti sicuri e dignitosi a persone anziane, cittadini con disabilità e utenti in situazioni di fragilità, grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale, le associazioni di volontariato e le aziende del territorio.

«Il Taxi Sociale rappresenta una delle esperienze più belle di collaborazione tra istituzioni, imprese e associazioni», afferma il sindaco Domenico Albano. «Da due anni questo servizio è un punto di riferimento per tante persone, e la consegna di un nuovo mezzo ci permette di continuare a garantire spostamenti sicuri e dignitosi a chi ha più bisogno. È un progetto che racconta cosa significa fare comunità: essere vicini, in modo concreto».

L’assessora alle politiche sociali Dolly Troiano sottolinea il valore della continuità e dell’impegno condiviso: «Il Taxi Sociale è un gesto quotidiano di attenzione verso chi ha bisogno di essere accompagnato, ascoltato e sostenuto. Con la consegna del nuovo veicolo rinnoviamo un impegno che è cresciuto in questi anni e che rende più vicina e inclusiva la nostra comunità. Nelle prossime settimane sarà pubblicato un nuovo avviso per coinvolgere altre associazioni del territorio, così da ampliare ulteriormente la rete di collaborazione e partecipazione».

Durante la cerimonia di consegna, alla quale parteciperanno le autorità comunali, i rappresentanti di PMG Italia e le aziende sponsor, sono previsti il taglio del nastro e la consegna degli attestati di ringraziamento a chi ha contribuito alla realizzazione del progetto.