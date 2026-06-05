Il TAR da ragione a Report e obbliga il Garante della Privacy ad esibire le spese del 2024

Ad annunciarlo poco fa è stato lo stesso Sigfrido Ranucci sul proprio profilo social: “ALTRA VITTORIA DI REPORT CONTRO IL GARANTE DELLA PRIVACY: IL TAR OBBLIGA A RENDERE OSTENSIBILI LE SPESE.” scrive e spiega “Il Tribunale amministrativo del Lazio ha riconosciuto a Report l’ostensione dei documenti di spesa del collegio del Garante della privacy relativi all’anno 2024.

Con due richieste di accesso agli atti la nostra redazione aveva chiesto, infatti, di prendere visione dei documenti di spese del collegio. Entrambe sono state sostanzialmente respinte dal Garante della privacy che aveva fornito solo alcuni dati in maniera aggregata.

Il Tar ha riconosciuto l’importanza dello strumento dell’accesso civico generalizzato che “ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”, lo ritiene uno strumento valido “al fine di rendere possibile quel controllo democratico che l’istituto intendere perseguire”. Il Tar inoltre aggiunge che l’ostensione di dati aggregati “oltre che generica è anche parziale, non consentendo una visione completa delle modalità di impiego delle risorse pubbliche e risultando, pertanto, inidonea a soddisfare la pretesa conoscitiva sottesa all’istanza.” Secondo il Tar “le spese sostenute dal Presidente, dai componenti del Collegio e dal Segretario generale, pur potendo afferire anche a esigenze personali connesse allo svolgimento dell’incarico, sono comunque integralmente soggette a obblighi di tracciabilità e rendicontazione in quanto gravanti su risorse pubbliche”. Insomma è dura da far capire a tutti coloro che gestiscono danaro pubblico che devono essere trasparenti, che non sono soldi loro. E i cittadini hanno diritto di sapere come vengono spesi….senza che loro si offendano per questa banale richiesta che avviene tramite il ruolo dei giornalisti.

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