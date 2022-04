Era e resterà un laboratorio multimediale che per tanti ragazzi di Maputo ( Mozambico) resta una opportunità per comunicare, formarsi, confrontarsi con la propria e con altre realtà. Roberto Galante aveva visto giusto e quanti da Matera portano avanti il suo sogno progetto hanno aggiunto tanti elementi in più per rafforzare ponti, creare opportunità nel percorso della doppia ”M” che lega Matera a Maputo tra i ragazzi del liceo artistico Carlo Levi e quelli di Terra d’Africa. Nella nota che segue il resoconto e le potenzialità di una giornata che ne metterà insieme delle altre, per un gemellaggio destinato a rafforzarsi. E la storia di Roberto può essere una esperienza che merita di essere ”montata” con tutte le mani che vorranno esserci…Al lavoro ragazzi, siete sulla strada giusta.



COMUNICATO STAMPA

Matera, 12 aprile 2022

Riprende il gemellaggio tra il laboratorio multimediale di Maputo ed il Liceo Artistico di Matera

Nel mese di febbraio l’Associazione Lino Perrone ha esposto anche presso il Liceo Artistico “Carlo Levi” di Matera gli scatti protagonisti del calendario 2022 avente come tema portante “MATERA: il riscatto continuo di una comunità millenaria”. L’intento dei fotografi, è stato quello di esprimere attraverso le immagini una nuova visione delle bellezze, della storia, della trasformazione della nostra città e comunità, chiamata sempre a rialzarsi nel corso della sua storia in un continuo riscatto tra sopravvivenza e speranza.



Oltre la sensibilizzazione e la diffusione di una maggiore cultura e conoscenza del territorio, anche quest’anno la vera Mission dell’Associazione Lino Perrone, è stata quella di sostenere l’ambizioso progetto “A Mundzuku Ka Hina” dell’Associazione Basilicata-Mozambico, che va avanti da oltre 12 anni. Una scuola/laboratorio di fotografia, grafica, scrittura e comunicazione, destinato ai giovani, agli orfani e a bambini di strada che raccattano la sopravvivenza nella discarica di Maputo, ed ha l’obiettivo di restituire gli strumenti e le competenze agli invisibili, a coloro che non hanno voce: un percorso di formazione professionale finalizzato all’inserimento nel mondo del lavoro. Responsabile del progetto e suo cuore pulsante è stato Roberto Galante, che ne ha elaborato le strategie pedagogiche dedicando gli ultimi dieci anni della propria vita ai ragazzi della discarica ed al loro sviluppo, umano e professionale. Dopo la scomparsa di Roberto, nel 2019, il laboratorio è oggi portato avanti dagli allievi più anziani e preparati della scuola, che fanno da tutor ai più giovani, nonostante le difficoltà legate alla pandemia Covid ed alla sempre più difficile situazione economico-politica nella quale versa il Mozambico.

In questa cornice, martedì 12 aprile 2022, con il coordinamento del Prof. Guido Galante, ha ripreso corpo il gemellaggio tra le classi dell’indirizzo multimediale e grafica del Liceo Artistico “Carlo Levi” di Matera e la scuola/laboratorio di comunicazione A Mundzuku Ka Hina di Maputo in Mozambico.



La giornata è cominciata con la proiezione del breve documentario “La Lixeria – la dignità degli invisibili”, che ha ricevuto diversi riconoscimenti in numerosi festival cinematografici internazionali, realizzato con immagini e fotografie prodotte proprio nel quartiere della discarica dai ragazzi del laboratorio. All’incontro è intervenuta il vicepresidente dell’Associazione Basilicata–Mozambico, Andrea Fontanarosa, la quale ha presentato le attività e le metodologie del laboratorio africano e alcuni lavori realizzati dagli studenti di Maputo. Infine, tramite una videoconferenza, coadiuvati dal fotografo milanese Angelo Ghidoni, presente nella capitale africana per uno stage rivolto agli studenti mozambicani, sia i ragazzi che i docenti delle due scuole hanno comunicato tra di loro, scambiandosi con curiosità ed entusiasmo, in un clima di gioia, opinioni, impressioni ed esperienze.

Obiettivo del prossimo incontro sarà quello di individuare temi comuni da sviluppare in parallelo. Inoltre i docenti del Liceo materano si sono resi disponibili a dare il proprio contributo per supportare a distanza il laboratorio di Maputo nello svolgimento delle attività.

La Dirigente dell’Istituto Duni-Levi, Patrizia Di Franco, ha così commentato l’iniziativa: “Questo gemellaggio implementa le attività portate avanti dai nostri Licei nel segno della internazionalizzazione, ma anche nel segno della inclusione e solidarietà. Penso che sia un’esperienza utile, stimolante e formativa per i nostri alunni.”