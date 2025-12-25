Il sogno di Franco Artese: il presepe dei Sassi…a Matera

Roma, Milano, Firenze, Siena,Torino, Buenos Aires, New York, per citare alcuni dei presepi in cartapesta a dimensione ”umana” dove l’artista e maestro presepista Franco Artese ha realizzato ed esposto presepi ispirati agli antichi rioni di tufo, patrimonio dell’Unesco, con l’habitat rupestre. Manca quello da tenere in pianta stabile a Matera. E Franco Artese nel giorno di Natale, nella rubrica di Raidue ” Tutto il bello che c’è”,https://www.rainews.it/rubriche/tg2tuttoilbellochece/video/2025/12/TG2-Tutto-il-bello-che-ce-del-25122025-30f26fd6-f20c-4e04-a511-e7a8654edac8.html , trasmesso dopo il Tg delle 13.30, ha espresso rammarico e desiderio di realizzare un presepe nella città presepe che sono i Sassi. Se ne era parlato poco prima di Matera 2019, nel corso di uno spazio espositivo della Camera di commercio di Matera (era questa la denominazione) a Matera è fiera, era il 2017, nell’area vasta di piazza della Visitazione. Uno spazio dedicato all’artigianato artistico e con Franco Artese in attesa che ”qualcosa” si muovesse… E nulla anche in occasione di Matera 2019. Peccato. Il ”desiderio” lanciato in tv il 25 dicembre 2025 non va lasciato cadere. L’anno prossimo Matera, con Tetouan (Marocco) sarà capitale mediterranea del dialogo e della pace.



Il presepe tra Betlemme e Matera è un segno identitario della cultura mediterranea, che nella Città dei Sassi potrebbe senz’altro avere una collocazione di riguardo. Negli antichi rioni di tufo i luoghi per ospitare il presepe di Franco Artese non mancano…e sarebbe un incentivo in più a trovare una soluzione gestionale per comparti che, al momento restano nel limbo. Rivolgiamo la richiesta all’Amministrazione comunale perché valuti e possa accogliere questa opportunità, in modo da evitare la ricorrente domanda do quanto e cosa ci è rimasto ”in sostanza” di Matera 2019, dei vertici dei G7, di tanti megaconvegni su questo o quel tema e poi di Matera 2026…Del resto si parla di pace e i presepi ne sono un messaggio forte, insieme all’ulivo. E i Sassi sono un presepe, che ospita da 15 edizioni un presepe vivente, ha una tradizione nella cartapesta e in cattedrale conserva un presepe cinquentesco policromo i n pietra calcarenitica. Puntiamo su identità e cultura della tradizione. Alberi e abeti con luci e addobbi appartengono a una cultura consumistica estranea alla tradizione e alla cultura dei rioni Sassi. E questo è un dato inconfutabile. Guardate e riguardate le opere di Artese (nato a Matera nel 1957) ispirate ai rioni Sassi e se vi va fate una capatina a Grassano, sua città natale, a Palazzo Materi dove è stato allestito un presepe permanente del maestro.



