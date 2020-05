L’annuncio che la festa del 2 Luglio quest’anno, a causa dell’epidemia da virus a corona non si farà, ha colpito e non poco i materani per quello che rappresenta quanto a fede, tradizioni, partecipazione e con una attesa che dura un anno. Rassegnarsi è difficile. Bisogna farsene una ragione. Ma non è facile. Ci saranno i riti religiosi alla ”Chiesa Madre”, con tutte le limitazioni da distanziamento del caso,ma nel resto della città l’attesa per il 2 luglio 2020 e per altri appuntamenti del programma resteranno nell’album dei ricordi. Del resto la comunicazione dell’Associazione è stata chiara https://giornalemio.it/cronaca/a-malincuore-festa-della-bruna-a-mmogghj-a-mmogghj/ . Ma ci sono concittadini come Antonio Serravezza che non si rassegnano e anche nei sogni non si da pace, tanto da precipitarsi in cattedrale per incontrare la Santa Patrona Maria Santissima della Bruna. Lei lo rassicura. Ma Antonio non si da pace e immagina, auspica, chiede che la Madonna possa essere in processione per quel giorno, con i devoti al seguito ma ben distanziati per rispettare le norme di sicurezza. E’ un sogno che si fa proposta. Non è semplice , ma a volte i miracoli accadono e magari con la buona parola della Madonna della Bruna.

DAL RISVEGLIO ALLA PROPOSTA

Meno male che mi sono svegliato presto. Oggi è il 1° Maggio 2020. Non ce la facevo più, ho dormito malissimo, forse per colpa degli gnmredd mangiati ieri sera con ingordigia? No, ora che mi sono calmato e riflettendo durante la colazione ricordo benissimo il perché della dannata nottata in bianco. Ieri prima di coricarmi ho dato un’occhiata su internet e ho letto sul Giornalemio la notizia della cancellazione ufficiale della festa della Bruna. Cosa mica da poco. Come la festa dei materani, il giorno più lungo dell’anno per la città dei Sassi è stata cancellata? Ecco, da qui è iniziato il mio sogno turbolento che ricorderò per molto tempo.

Dunque…come ho letto che il 2 luglio la Madonna della Bruna quest’anno non usciva dalla sua casa, la Cattedrale, mi sono precipitato da Lei per chiederle perché volesse restare a casa, forse per essere coerente con le disposizioni del governo italiano che ci costringe a restare a casa già da due mesi?

Ho aspettato che qualcuno aprisse le porte e subito sono corso da Lei. Correndo mi sono confuso tra i banchi e mi son trovato sotto la statua di Sant’Eustachio che mi è sembrato dirmi “dove vai di corsa? Vai piano qui nessuno scappa!” Beh, arrivato sotto la statua della Madonna della Bruna sono rimasto fulminato dal suo sguardo e imbarazzato non sapevo cosa dire e fare. Ecco, che una voce celeste mi consola “lo so perché sei qui, anche senza certificato, ma ti perdono. Voi tutti materani pensate che io non voglio uscire dalla mia casa? Io aspetto un anno intero per prendere un po’ di sole” Io stupito da queste parole, l’ho guardata e quasi rammaricato di quella incursione, ho iniziato a riflettere pensando a ciò che avevo letto tempo fa sulle Madonne Brune. Sì ce ne sono tantissime sparse nel mondo e il colore scuro e bruno era dovuto ai fumi delle lampade ad olio e delle candele, che tendevano a scurire gli originali colori e andando a leggere il Cantico dei Cantici: Bruna sono bella, o figlio di Gerusalemme…non state a guardare che sono bruna, poiché mi ha abbronzato il Sole. In questo caso, il Sole rappresenta la figura di Dio. Ecco perché la nostra Madonna è Bruna.



Così ritornando al mio incontro con la Madonna della Bruna, nell’inconscio del sogno, mi viene suggerito di chiedere al nostro arcivescovo Antonio Giuseppe Caiazzo di organizzare una lunga processione per il 2 luglio, senza carro trionfale, su un qualsiasi mezzo e che attraversi tutti i rioni della città così come era di usanza, in tempi antichi, per la processione dei pastori, ma, senza creare assembramenti, solo drappi e fiori sui balconi e finestre e preghiere. Sarà importante per tutti i materani vedermi insieme a loro vicina alle loro case che sono il loro rifugio in questo periodo di pandemia.

Ecco questo è stato il mio sogno che non so se mi ha fatto dormire o no. So solo che ora sono sereno, incredulo e mi chiedo cosa devo fare. Devo veramente andare dal nostro arcivescovo? Ditemelo voi, evviva la Madonna della Bruna e Matera!