“Il Sogno del Capitano” lido inclusivo e accessibile con “la città essenziale”

Tornare un pò bambini con “Lucilla” si è rivelata la scelta vincente per l’inaugurazione del lido

“Il Sogno del Capitano” lido inclusivo e accessibile nato dalla volontà dell’amministrazione comunale di Bernalda e finanziato all’interno del progetto “Open Basilicata – Il Turismo per tutti”

Sono qui per festeggiare insieme a voi l’apertura della stagione estiva del progetto il Sogno del Capitano», ha detto la cantante più amata dai bambini italiani, ad apertura ha aperto il suo spettacolo a Metaponto. Oltre 600mila follower solo su YouTube, video con decine di milioni di views, e una incredibile sensibilità ai temi dell’inclusione e dell’accessibilità. Ha infatti ricordato «Qui a Metaponto è nato il primo lido in Basilicata accessibile a tutti, anche alle persone con grave disabilità. Questo progetto nasce dal sogno di un poliziotto malato di SLA, ma oggi qui vogliamo lanciare un altro sogno, perché un lido soltanto non basta. Oggi abbiamo un sogno più grande: vogliamo che tutte le spiagge d’Italia siano accessibili, perché il mare è un diritto di tutti».

Il progetto è affidato al consorzio La Citta’ Essenziale con il partneriato di Anfass Basilicata, Verde, 2he, Ente Nazionale Sordi, gestito dalle Cooperative socie del consorzio Cooperativa Oltre L’Arte, Cooperativa Prato.

Giuseppe Bruno, presidente del Consorzio La Città Essenziale ha commentato: «Tutto questo è stato reso possibile grazie alle risorse messe a disposizione dalla Regione Basilicata, una regione straordinaria, a volte difficile da scoprire, ma capace di accogliere tutti».

