Il soccorso è un diritto da Nord a Sud. Ma servono uomini

Chiamatela pure litania. Ma i sindacalisti della Federazione nazionale sicurezza della Cisl continua a battere, e non da ora, lo stesso testo. Servono uomini, e quindi velocizzare i concorsi, per cominciare con il garantire l’avvicendamento di quanti sono andati in pensione o mostra l’usura del tempo. Massimo Vespia, segretario nazionale della Fnp Cisl, e Rocco Scarangella che segue ormai tutte le vertenze nazionale per i vigili del Fuoco della Basilicata, non hanno dubbi su quali siano le priorità del Corpo, per garantire i servizi. Richieste esplicite rivolte al Ministro degli Interni,Matteo Piantedosi e al sottosegretario Emanuele Prisco. Ma non si può perdere altro tempo e con la ”spada di Damocle” di un progetto di autonomia differenziata,che rischia di far chiudere presidi di sicurezza e di creare cittadini di serie A, B e chissà di terza e quarta serie



”Stiamo aspettando – ha detto il segretario nazionale Massimo Vespia – a convocazione dal sottosegretario Emanuele Prisco (Fdi). E’ un collega che conosce bene le dinamiche del Corpo.Con lui affrontare la questione degli organici, che mette a rischio la garanzia del servizio. Bisogna evitare, per evitare che ci siano cittadini di serie A e di B, con l’avvento dell’autonomia differenziata. Il soccorso è un diritto e vale per tutti i cittadini: dal Nord al Sud”. Con l’enfasi e la lucidità che lo contraddistingue l’intervento di Rocco Scarangella.

“Mai come adesso stiamo attraversano una situazione delicata -ha detto Rocco Scarangella-Fra Matera e Potenza dovremmo essere all’incirca 400 vigili del Fuoco, ma in realtà ce ne mancano un centinaio. La cosa delicata, da attenzionare, è quello che accadrà da qui a tre anni. Andranno via con quasi il 50 per cento del personale. Aumentano le emergenze. E poi la questione anagrafica . I concorsi vanno a rilento. Un dato . Negli ultimi due anni sono andati via 9500 colleghi, a fronte delll’ingresso di 2200 addetti. Chiediamo il tour over, l’avvicendamento. C’è bisogno di uomini. Non si possono avere risultati, Qui poi c’è il degrado territoriale, per l’assenza di prevenzione. Se c”è un incendio di bosco e non si interviene, con il rimboschimento, avremo frane e dissesti. Diamoci una mossa. Abbiamo un ministro degli interni e un sottosegretario con il quale è stato avviato un percorso. Ma occorre far presto. Altrimenti significherà chiudere qualche distaccamento, con tutte le conseguenze che la cosa comporta.



IL COMUNICATO STAMPA DELLA CISL

Domani 17 gennaio 2023, in Basilicata sarà in visita il Segretario Generale Nazionale della Federazione Nazionale della Sicurezza Massimo Vespia.

Il primo appuntamento presso il Comando Vigili del fuoco di Matera alle ore 10.30, dopo aver incontrato il Comandante VV.F. di Matera l’ing. Maddalena Lisanti, sarà in assemblea con tutti i lavoratori.

Nel pomeriggio si sposterà a Potenza alle ore 16.00 presso la sede della Direzione Regionale VV.F., dove saranno presenti oltre al personale della Direzione Regionale, anche il personale del Comando VV.F. di Potenza, occasione per il Segretario Nazionale, salutare il Direttore Regionale l’ing. Vincenzo Salvatore Ciani ed il Comandante VV.F. di Potenza l’ing. Giuseppe Paduano.

Le assemblee tratteranno diversi argomenti di carattere generale, senza escludere le problematiche presenti nel nostro territorio, un incontro/confronto indispensabile per migliorare l’efficienza del soccorso nella nostra Regione.