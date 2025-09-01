Il Sindaco Vito Parisi invita il Ministro per le disabilità, Regione e Garanti a Marina di Ginosa

“Abbiamo invitato il Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, insieme agli assessori regionali e al Garante nazionale e regionale, a visitare personalmente i nuovi percorsi ciclopedonali di Marina di Ginosa. È il modo migliore per verificare le opere realizzate e lavorare insieme a ulteriori miglioramenti”.

Con queste parole il Sindaco di Ginosa, Vito Parisi, annuncia la disponibilità dell’Amministrazione ad accogliere le istituzioni per un sopralluogo lungo i 4,5 km di percorsi ciclopedonali realizzati lungo il litorale. Parliamo di nuove passerelle in legno sia aeree che a raso, che insieme a sentieri ecocompatibili, collegano centro urbano, pineta e spiaggia.

L’opera, di recente inaugurata, ha consentito l’accesso a un’area naturalistica fino ad ora inaccessibile, rendendola fruibile a tutti, anche alle persone con disabilità. L’ingresso da via Mar delle Antille, infatti, consente anche alle persone in carrozzina di fruire del percorso fino a raggiungere la spiaggia.

Nel tratto di circa 160 metri oggetto di contestazioni, invece, non è stato possibile installare passerelle. Il percorso in questione, con accesso dal lungomare, deve consentire il passaggio dei mezzi di soccorso da e verso l’eliporto della Marina Militare nei pressi della Batteria Toscano in situazioni di emergenza.

È possibile visionare ogni singolo dettaglio relativo all’opera di Paesaggi costieri, sul sito dedicato paesaggicostieri.it.

