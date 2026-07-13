Il sindaco Nicoletti riceve Fofana Bachirou: “Un esempio di onestà e senso civico non solo per Matera”

“Questa mattina, il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti ha ricevuto nel Palazzo Municipale Fofana Bachirou, cittadino di origine maliana residente da oltre tredici anni nella nostra città, protagonista di un gesto di grande onestà che rappresenta un esempio per tutti.” Lo si apprende da una nota in cui si spiega che “Nel corso dell’incontro, svoltosi in un clima di cordialità, il Sindaco ha voluto conoscere personalmente Fofana e complimentarsi con lui per il comportamento tenuto dopo il ritrovamento di un portafoglio contenente circa 500 euro in contanti, documenti personali e carte di credito, rinvenuto lo scorso 17 giugno nei pressi di un esercizio commerciale di via Annunziatella. Senza alcuna esitazione, Fofana si è immediatamente attivato per rintracciare il legittimo proprietario, riuscendo a contattarlo attraverso i social network e a riconsegnargli personalmente quanto smarrito il giorno successivo. Al termine della piacevole chiacchierata, il Sindaco Nicoletti ha consegnato a Fofana un omaggio della Città di Matera, quale segno di riconoscenza per un gesto che testimonia valori autentici di onestà, responsabilità e rispetto verso il prossimo.”

“In un tempo in cui troppo spesso trovano spazio le cronache negative e i pregiudizi, storie come quella di Fofana ci ricordano il valore dei piccoli grandi gesti che rafforzano il senso di comunità – ha dichiarato il Sindaco Nicoletti – Ho voluto incontrarlo personalmente per ringraziarlo e per esprimergli, a nome dell’intera città, il nostro apprezzamento. La sua onestà è un esempio concreto di civismo. Con il suo comportamento ha dimostrato che i valori dell’integrità, del rispetto e della solidarietà non hanno confini e costituiscono il fondamento di una comunità sana e coesa”.

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