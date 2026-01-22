Il Sindaco Nicoletti: “La Biblioteca Stigliani torna al centro della vita culturale di Matera e della Basilicata”.

Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti ha così commentato l’intesa raggiunta sulla Biblioteca Stigliani tra Regione Basilicata, Provincia, Università e Comune di Matera: “Restituire operatività a un luogo simbolico per Matera come la Biblioteca Provinciale “Tommaso Stigliani” rappresenta una risposta concreta a una richiesta che la città avanzava da tempo: oggi finalmente si danno stabilità, prospettiva e dignità a uno dei presidi culturali più importanti del Mezzogiorno. La scelta della Regione Basilicata di garantire un finanziamento strutturale e di investire sul rafforzamento del personale è un segnale forte, che restituisce certezze a una istituzione che ha attraversato anni difficili e che oggi può guardare al futuro con fiducia.

Noi come Comune siamo pronti a fare la nostra parte, mettendo la Biblioteca al centro delle politiche cittadine e di un progetto che unisca lettura, formazione e promozione del territorio, come conferma il riconoscimento di Matera come “Città che legge”.

La sinergia tra Regione, Provincia, Università e Comune dimostra che quando le istituzioni lavorano insieme si possono costruire visioni innovative e durature, votate alla crescita della città e dell’intera Basilicata. A tal proposito, abbiamo già una serie di proposte che vogliamo condividere con la Provincia per rafforzare il fondo bibliotecario, non solo con patrimoni librari legati alla nostra città, ma anche nella prospettiva internazionale che oggi la città riveste”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.