Il Sindaco di S.Mauro F. sul Campanaccio 2026: Un successo, valuteremo proposte e consigli per le future edizioni.

Affida ad un post sulla pagina ufficiale del Comune di San Mauro Forte, il Sindaco Nicola Savino, alcune sue riflessioni sulla edizione 2026 del Campanaccio che si è svolto nel fine settimana scorso. Ne rivendica in primis “il successo” testimoniato dalle “oltre quattromila persone che hanno raggiunto la nostra comunità, per merito di un clima accettabile….e all’apertura della nuova bretella di collegamento alla Fondovalle Cavonica.” Afferma di aver “letto e ascoltato, in questi giorni…..molte opinioni, critiche costruttive, opportune e anche qualche posizione che reputo sconveniente e inopportuna“, ma, assicura che “Apriremo insieme all’assessorato, a tutta l’amministrazione e alla cittadinanza una valutazione aperta e includente delle proposte e dei consigli che possono arrivare per le future edizioni. Come è giusto che sia, senza chiudersi, senza barricarsi nelle proprie ragioni.” Una buona notizia per la cura di questo “bene comune“, sperando che non si ripeta ciò che è accaduto per diverse consiliature, ovvero: “passato il santo, passata la festa“. Con il rinvio a data da destinarsi dell’affrontare quelle problematiche che quest’anno sono esplose in modo più plateale, ma che sono evidenti e denunciate da oltre un decennio. Infine, il Sindaco, non glissa sull’episodio sgradevole che lo ha visto protagonista durante l’assegnazione delle targhe ai capisquadra, sabato 17. E nell’ammettere che “forse mi è “scappata” qualche parola di troppo“, chiede comprensione in quanto conseguenti ad “offese e tentativi di attacchi fisici da parte di persone che si trovavano sotto il palco” di cui sarebbe stato oggetto. Infine, rispetto al tema “del concerto di sabato che ha impedito di concedere il giusto tempo alla premiazione delle squadre”, il primo cittadino dichiara il proprio impegno “a ricevere in comune le due squadre per premiarle”. A seguire il messaggio integrale del Sindaco:

“Carissimi concittadini,

a qualche giorno di distanza, a mente fresca e dopo una personale riflessione, vorrei condividere con voi qualche pensiero sull’edizione 2026 del nostro amato Campanaccio.

Intanto la prima parola che mi sorge spontanea e che mi sento in dovere di pronunciare è “GRAZIE”.

Grazie a chi ha organizzato l’evento, a chi ha garantito l’ordine pubblico (Carabinieri Protezione civile, Vigilanza), alle attività commerciali, ai tanti visitatori che hanno voluto condividere questo momento di passione identitaria con noi, in modo particolare ai tanti sammauresi che da tutta Italia e anche dall’Estero sono tornati a casa, almeno per qualche giorno, mettendo da parte per un attimo il lavoro e i pensieri della quotidianità.

Un ringraziamento speciale va inevitabilmente a chi rappresenta il cuore pulsante della nostra tradizione, i capisquadra e tutti gli scampanatori.

Ho letto e ascoltato, in questi giorni, come è giusto che faccia un Sindaco, molte opinioni, critiche costruttive, opportune e anche qualche posizione che reputo sconveniente e inopportuna.

Io inizio questa mia riflessione con un dato che mi pare oggettivo, il successo di questa edizione è sotto gli occhi di tutti, abbiamo visto tutti le oltre quattromila persone che hanno raggiunto la nostra comunità, per merito di un clima accettabile, dell’assenza di precipitazioni e anche grazie all’apertura della nuova bretella di collegamento alla Fondovalle Cavonica, che ci ha consentito di intercettare più agevolmente le principali arterie infrastrutturali della regione.

Ciononostante non mi sottraggo alle critiche, anche alle più aspre, è emerso il tema del concerto di sabato che ha impedito di concedere il giusto tempo alla premiazione delle squadre, benché si sia concordato l’orario di partenza della sfilata finale in una riunione preventiva presso il comune, capisco la delusione di chi non ha potuto ricevere la meritata targhetta, mi impegno a ricevere in comune le due squadre per premiarle.

Apriremo insieme all’assessorato, a tutta l’amministrazione e alla cittadinanza una valutazione aperta e includente delle proposte e dei consigli che possono arrivare per le future edizioni.

Come è giusto che sia, senza chiudersi, senza barricarsi nelle proprie ragioni.

Però, in conclusione, mi consentirete di stigmatizzare ogni forma di violenza, e purtroppo sono stato oggetto, e non vi nascondo uno stato di turbamento che ancora mi porto addosso, di offese e tentativi di attacchi fisici da parte di persone che si trovavano sotto il palco durante la premiazione, forse mi è “scappata” qualche parola di troppo, ma vi assicuro che la tensione durante la premiazione era reale.

Spero che possiate comprendere,

vostro,

Nicola Savino”