Non tutti i contratti a tempo determinato connessi al “governare” e “gestire” il ruolo di “Capitale europea della cultura riconosciuto per il 2019, al comune di Matera” di cui al comma 346 della legge 28 dicembre 2018, n.205 (legge di stabilità 2016) hanno evidentemente la stessa fortuna.



Ci sono quelli dei 41 precari per i quali il Sindaco e la Giunta comunale hanno chiesto con una deliberazione al Consiglio comunale l’autorizzazione a procedere per un eventuale rinnovo su cui abbiamo scritto a parte (https://giornalemio.it/cronaca/ieri-stop-al-contratto-per-i-41-precari-del-comune-sara-un-arrivederci/) .

E ci sono quelli di TRE figure per le quali, invece, il Sindaco in data 30 aprile ha decretato il prolungamento del rapporto senza ulteriori disamine.

Trattasi in dettaglio:

– del Decreto sindacale n. 129/2020 (prot. n. 24961/2020 del 30/03/2020), con il quale è stato disposto di prorogare dal 01.04.2020 al 30.06.2020 l’incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato del Settore Gestione del Territorio compreso la gestione amministrativa dei beni del Patrimonio del Comune, mobilità e trasporti, Suap e tutte le attività inerenti produzioni culturali e cinema”;

– del Decreto sindacale n. 130/2020 (prot. n. 24963/2020 del 30/03/2020) con il quale è stato disposto di prorogare dal 01.04.2020 al 31.10.2020 l’incarico a tempo pieno e determinato di “Portavoce” ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000 “;

– del Decreto sindacale n. 131/2020 (prot. n. 24965/2020 del 30/03/2020) con il quale è stato disposto di prorogare dal 01.04.2020 al 31. 10.2020 l’incarico a tempo pieno e determinato di “Specialista addetto alle relazioni interne ed esterne” ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000”.

Per procedere a tali rinnovi, inoltre, sempre in data 30/3/2020, la Giunta comunale, con Delibera n. 71 ha disposto di:“prelevare dal fondo di riserva la somma complessiva di € 55.000,00 per poter finanziare il fabbisogno di cui in narrativa, variando con il presente atto deliberativo il bilancio di previsione 2020…”.

E’ una buona notizia, trattandosi di lavoratori a cui viene garantita l’occupazione.

Ed è in questo stesso solco che ci si augura che si muova rapidamente l’amministrazione comunale anche per risolvere la situazione degli altri lavoratori, considerato che la Legge 28 febbraio 2020, n. 8 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162″ (il cosiddetto milleproroghe), in particolare all’art. 7 comma 2:

— ha prorogato al 31 dicembre 2020 tutte le scadenze di agibilità speciale di cui all’articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (quella sulle attività di Matera 2019);

—ed ha stabilito che: “Per l’anno 2020 il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 1.200.000 euro , a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente”.