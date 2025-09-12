Il Sindaco Aliano prova a mettere una toppa sul buco che invece si allarga.

Con la nota che segue, il Sindaco Aliano, Luigi De Lorenzo, prova a spiegare il senso del suo incontro con la direttrice dell’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo avvenuto qualche giorno fa nel suo Comune e che tanta indignazione ha provocato, sia per la tempistica rispetto al contesto della tragedia palestinese, che per il contenuto mercantilista dello stesso. Una spiegazione che prova a mettere una toppa ad un buco troppo grande -essendo ampliato ogni ora che passa sempre di più a colpi di bombe da parte del governo israeliano e del suo esercito- per essere coperto. “Il Comune di Aliano -scrive il primo cittadino- è impegnato a promuovere la cultura e il turismo come strumenti per costruire ponti tra le nazioni e favorire la pace, attraverso il dialogo e la cooperazione internazionale.” Bene, condivisibile. Ma proprio con un governo che sotto i nostri occhi, da anni, sta negando proprio tutte queste parole? E che quel “due popoli due Stati” non lo vuole proprio sentire? Un governo con cui bisognerebbe rompere i rapporti per costringerlo a miti consigli? De Lorenzo poi dice che con quell’incontro non aveva “alcuna intenzione di prendere posizione sul conflitto-israelo-palestinese“. Vuol dire che tutto quell’orrorre di decine di migliaia di bambini ammazzati ed affamati non lo riguardano? Che non meritano una presa di posizione netta? E che, quindi, nonostante ciò si è ritenuto lecito nel contempo “promuovere la cultura e il turismo locale” proprio con chi opera questo massacro, senza fare un “plissé“? Sembrerebbe di si, a giudicare dalla serie di frasi rituali, utilizzate nel comunicato integrale del sindaco di Aliano, Luigi De Lorenzo, il quale spiega che: “l’incontro avuto nei giorni scorsi con la direttrice dell’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo era finalizzato a promuovere la cultura e il turismo locale, senza alcuna intenzione di prendere posizione sul conflitto israelo-palestinese. La sua visita ad Aliano è stato un momento di dialogo per rafforzare i legami culturali tra il comune lucano e Israele, e tale iniziativa non intendeva offendere la memoria di Carlo Levi, della comunità locale e neanche di tanti che lavorano oggi per la pace”. “Il Comune di Aliano è impegnato a promuovere la cultura e il turismo come strumenti per costruire ponti tra le nazioni e favorire la pace, attraverso il dialogo e la cooperazione internazionale. Ne è riprova la partecipazione attiva al ‘Concerto per la vita e per la pace’, sia in Palestina sia in Israele, che negli anni passati lo ha visto protagonista per favorire la pace tra Israele e Palestina con il motto ‘Due popoli, due Stati’. La nostra comunità – aggiunge il sindaco – è nota per la sua sensibilità verso le questioni sociali e politiche, come dimostrato dalle iniziative contro la guerra israelo-palestinese durante il festival ‘La Luna e i Calanchi’, che ha visto la partecipazione attiva di cittadini, intellettuali, politici e artisti locali”. Il primo cittadino di Aliano “ ribadisce l’importanza della promozione culturale e turistica come mezzo per favorire la comprensione reciproca e la pace tra i popoli”, e assicura che “ogni iniziativa sarà condotta con rispetto e sensibilità verso tutte le parti coinvolte”.

Per altro questa mattina sulla vicenda si registra anche un comunicato della Presidente dell’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) provinciale di Potenza, Maria Rosaria D’Anzi che ha scritto: “Mentre assistiamo allo sterminio di centinaia di migliaia di palestinesi, a una carestia indotta e all’eliminazione sistematica dei giornalisti che provano a raccontare la verità, in Basilicata accade che il sindaco di Aliano, Luigi De Lorenzo, si faccia ritrarre con la direttrice dell’Ufficio nazionale israeliano del Turismo accanto alla tomba e al monumento dedicato a Carlo Levi, che proprio ad Aliano fu confinato dal regime fascista. Ma ancor di più sconcertano le dichiarazioni rilasciate dal primo cittadino alle diverse testate giornalistiche della regione in merito all’avvio ‘di una fruttuosa collaborazione tra la comunità alianese e l’Ufficio nazionale israeliano del Turismo […] per rafforzare i legami culturali tra Aliano e Israele, per promuovere il turismo locale e dell’intera regione’. Immagini e parole che indignano profondamente e che non possono non farci chiedere se la nostra terra sia ancora degna di ospitare le spoglie del grande scrittore torinese”.