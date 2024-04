Il sindacalista contento del “flop” dello sciopero sulla sicurezza

Che siamo per davvero alla frutta in tema di qualità della classe dirigente dei cosiddetti corpi intermedi che costituiscono (dovrebbero costituire) l’ossatura della rappresentanza delle istanze dei cittadini è cosa abbastanza evidente dalla cronaca e dalle stesse condizioni sociali ed economiche sempre più peggiorate dei cittadini e dei lavoratori. Il sindacalista che sente l’irrefrenabile bisogno di redigere un comunicato stampa per rendere pubblico il suo godimento per il presunto “flop” di uno sciopero proclamato da altre sigle sindacali (la sua non ha ritenuto di aderirvi) su un tema drammatico come quello sulla “sicurezza”, ci mancava davvero. Ed eccolo qui. Trattasi, nientepocodimenocchè, del “sub-reggente della Fai Cisl Basilicata Raffaele Apetino“, qualunque cosa voglia dire. Lui scrive, infatti, in una nota che “Il flop di adesioni allo sciopero di ieri indetto da Flai e Uila insieme alle rispettive confederazioni dimostra che la via della fiammata emotiva non è la strada che le lavoratrici e i lavoratori del settore industria ritengono utile per affrontare il grave problema delle morti sul lavoro». E che cavolo, mica serve indignarsi così per dei morti e per giunta poi emotivamente persino manifestarlo. Su, via. «Seppure vada sempre rispettato il diritto di sciopero dei lavoratori – ammette il sub-reggente, ma, aggiunge – il dato di ieri è il segnale per tutto il sindacato che da solo lo sciopero non basta a fermare questa lunga scia di sangue.” Dove abbia poi rilevato che le sigle sindacali che hanno colpevolmente imboccato “la via della fiammata emotiva” ritengano lo sciopero sufficiente da solo a risolvere il drammatico problema non lo svela. Mistero. Ma, meno male che c’è lui ad ammonire tutti che “Deve essere chiaro anche alle istituzioni, alla politica regionale che è necessario istituire una commissione di emergenza per discutere e analizzare la questione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in via preventiva con la partecipazione del sindacato, aziende alimentari e del settore agricolo forestale, Ispettorato del lavoro e Inail.” Senza rinunciare a sciorinare quanto di più rituale si ripete in queste tristi occasioni “La strada della programmazione degli investimenti su salute e sicurezza non sono un costo ma un investimento sul futuro delle persone e delle imprese del settore agroalimentare, unica strada che può garantire migliori condizioni di lavoro e più produttività ed evitare che in Basilicata, così come purtroppo sta accadendo in altre regioni, saremo costretti a piangere lavoratrici e lavoratori che con grande dedizione ogni giorno si recano sui posti di lavoro.” Per poi concludere che “Serve un grande atto di responsabilità di tutti i corpi intermedi se vogliamo provare a fermare questo dramma che dall’inizio della anno conta già centinaia di vittime innocenti.” Certo. Come ad esempio evitare di rompere l’unità sindacale e manifestare tutti insieme? E tutti insieme rivendicare i diritti sempre più violati dei lavoratori? Come si diceva una volta? L’unione fa la forza! Ma non è più di moda.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.