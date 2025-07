Il silenzio di Mattarella sulle sanzioni USA alla delegata ONU Francesca Albanese

A quattro giorni dall’annuncio delle sanzioni della maggiore potenza mondiale contro la delegata ONU, l’italiana Francesca Albanese, non sorprende più di tanto il silenzio di Giorgia Meloni, visto che la sua unica preoccupazione sia quella di non indispettire l’amico Donald e tantomeno quella mammoletta del genocida Netanyahu. Colpisce e indispettisce, invece, quello del Presidente Sergio Mattarella sempre pronto a far sentire la sua voce e il suo autorevole monito. Perchè questo silenzio a fronte di una vicenda così delicata? Infatti, Albanese non è solo una cittadina italiana e che quindi andrebbe tutelata anche solo per questo, ma è anche una funzionaria dell’ONU che -a sua volta- ha già condannato l’annuncio fatto mercoledì dal segretario di stato USA Marco Rubio che sanzionerà la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla situazione nei Territori occupati da Israele). Sanzioni che dovrebbero includere il divieto di ingresso di Albanese negli USA e il sequestro dei suoi eventuali beni in quel Paese. Come se fosse una terrorista. Sanzioni legate essenzialmente al suo lavoro intellettuale di ricerca e di studio sul campo e alle sue idee e opinioni: una condizione che -anche in base ai nostri valori costituzionali- imporrebbe una difesa d’ufficio. Eppure il Presidente Mattarella rimane in silenzio…..per quanto ancora? Nel frattempo è partito l’attacco demolitorio della destra, in primis da parte di FdI che in questi mesi non ha mai condannato il premier israeliano per la strage in corso a Gaza, mentre Nicola Procaccini (co-presidente di ECR al Parlamento europeo a cui aderisce FdI per l’appunto) ha detto chiaramente che “Non importa di che nazionalità, Albanese è una persona inadeguata al suo ruolo, è indifendibile“. Con tutta la stampa di destra e pro Israele che plaude all’iniziativa americana. Compreso il direttore di Repubblica, Maurixio Molinari che -per attaccare Albanese- arriva a farsi megafono compiacente di voci i prive di riscontro, arrivando persino ad attribuire al Segretario Generale dell’ONU, António Guterres, una frase a lei riferita: “una persona orribile”, mai pubblicamente pronunciata e mai confermata dall’interessato. In pratica, un pettegolezzo rilanciato da Molinari al di sopra di ogni obbligo di verifica e che accoppiata all’insinuazione, del tutto priva di prove, secondo cui Albanese sarebbe sovvenzionata da Hamas, si traduce in una vera aggressione personale. E fa comprendere la soglia sotto cui possa degradare la professione e la credibilità del giornalismo. Per altro come rilevato prontamente dalla stessa Francesca Albanese che a fronte di ciò ha detto: “Purtroppo, al momento, non ho tempo per assicurarmi che vengano adottate le misure necessarie contro la cialtroneria di questo signore, che rappresenta uno schiaffo all’etica giornalistica. Dovrebbe essere l’Ordine dei Giornalisti a intervenire, obbligandolo a fornire prove immediate delle sue dichiarazioni. Poiché inevitabilmente si smentirà da solo, dovranno essere presi i dovuti provvedimenti disciplinari.” Ecco, speriamo, che qualcuno se ne occupi. Perchè la libertà di stampa ha senso se chi esercita questa professione lo fa con onestà intellettuale e con pieno rispetto della deontologia professionale, senza anteporre ad essa interessi propri o di parte.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.