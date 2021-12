LETTERA ESPERTA AD Alfonso Metello Francesco Andretta

Gentile signore dott. ing. Alfonso Metello Francesco Adretta,

forse, nonostante abbiamo cercato di seguire gli eventi, contattare gli attori in campo, verificare ogni punto e tutti i termini della questione, noi miseri soggetti della comunicazione, forse annebbiati e obnubilati dall’inutile, ricattatoria e opportunistica legge del lavorio dei social e similari, non abbiamo ancora capito, per esempio:

se e come per la frana del gennaio 2019 avvenuta a Pomarico il problema l’evento sia dipeso dal cattivo funzionamento e dunque dalla mancata manutenzione della rete idrica e fognaria di questo paese del materano; se e come ancora recentemente questo problema condizioni la quotidianità della comunità pomaricana, e se è vero o falso quindi che per esempio: fino ai tempi più recenti molte rotture dei tubi gestiti da Acquedotto lucano hanno provocato problemi a terreni e proprietà abitative di singoli privati cittadine e cittadini: negli ultimi tre anni, quanti interventi indispensabili sono stati portati, e come, nei diversi paesi della provincia di Matera e in quella potentina che da un decennio rappresentano, aggiornandone le condizioni, la drammaticità della situazione.

Le istituzioni, gentile e caro presidente Andretta, per chi le rispetta o non le rispetta, siano questi di primo grado oppure di secondo se non meno importanti ancora, noi soggetti della comunicazione, giornalisti e giornaliste dobbiamo considerarle.

Epperò è giunto il tempo, seppur con colpevole ritardo, che anche Lei, rispetti noi.

Svolgendo così a pieno il ruolo che ricopre.

Insomma dando conto alle comunità locali che tramite i Comuni permettono al Suo ente di esserci.

In attesa di Sue.