Il senzatetto, il potente ed il cavillo….la legge è uguale per tutti?

La giustizia italiana è una sempre più una lumaca, messa sempre meno nelle condizioni di fare appieno il suo compito per onorare la scritta che campeggia nei tribunali “la legge è uguale per tutti“. Guardate a due casi di attualità. Pochi giorni fa, un senzatetto che aveva rubato per fame a Firenze, 17 anni fa, 5 euro di beni è stato rintracciato e dovrà scontare la condanna inflittagli di due mesi di carcere sia in primo grado che in appello. Senza soldi e dunque senza avvocato di fiducia, con quello d’ufficio che ha dimenticato di chiedere una pena alternativa, divenuta esecutiva la sentenza, il 55enne è stato rintracciato a Bologna dai carabinieri in una struttura di accoglienza per i senza fissa dimora ed è stato accompagnato al carcere di Dozza. Dura lex Sed lex. Ieri, l’ex Cavaliere -con la sua potenza di fuoco miliardaria che gli consente di ingaggiare fior di avvocati (che magari poi diventano parlamentari, magari ministri, che poi fanno leggi ad personam, etc, etc)- grazie ad un cavillo l’ha fatta franca ancora una volta: è stato assolto perché “il fatto non sussiste”. Dunque uno pensa (giustamente): allora le accuse erano tutte false! No. Il reato esisterebbe, ma è annullato dal vizio di forma. Ma la vulgata dei sostenitori della persecuzione giudiziaria è lanciata pancia a terra per accreditare che era tutto fumo e a negare l’evidenza di testimonianze e prove che abbia pagato 28 testimoni per dire il falso (lo hanno stabilito nel tempo 2 gup, 3 giudici d’appello e 9 giudici delle sezioni unite di Cassazione). Voi direte: ma questa è giustizia, poiché accade sempre più spesso che i cavilli formali cancellino la sostanza di un reato? Tant’è, questo è lo stato dell’arte in cui “maneggiando le leggi” si può fare tutto e il contrario, come vezzeggiava l’Azzeccagarbugli di Manzoni: “Via, non mi ritiro: ho cavato altri da peggio imbrogli… Purché non abbiate offeso persona di riguardo… Dovete dirmi chi sia l’offeso, come si dice: e, secondo la condizione, la qualità… si vedrà se convenga proteggerlo… o trovar qualche modo d’attaccarlo… perché, vedete, a saper ben maneggiare le gride, nessuno è reo, e nessuno è innocente.” Come non riconoscere che avvocati e giudici del Ruby-ter siano stati sublimi nel maneggiarle cavillando sui “testimoni che dovevano essere imputati”, annullando le loro testimonianze e assolvendo infine la “persona di riguardo”? Certo servirebbe semplificare i codici e cancellare tutte le contraddizioni sedimentate da anni di manipolazioni che aprono quei varchi che consentono -in particolare ai potenti- di arrivare a negare fatti conclamati e a ribaltare giudizi già acquisiti ed offendere in definitiva la giustizia. Ma chissà quando. Forse mai. Per ora, a giudicare dai due casi che abbiamo ricordato, non possiamo che riconoscere quanto sia sempre attuale Solone che sembra affermasse: “Le leggi sono come ragnatele: quando qualcosa di leggero e di debole ci cade sopra, lo trattengono, mentre se ci cade una cosa più grande, le sfonda e fugge via.” Per chiudere, a chi in queste ore è impegnato nella santificazione di Berlusconi martire ricordiamo che nel suo curriculum (semplificando) non certo adamantino risultano: una condanna definitiva a 4 anni per frode fiscale (ovviamente non scontata in carcere ma a far visita agli anziani, mica come quel senzatetto), sette prescrizioni (che non sono assoluzioni), un paio di reati estinti per amnistia (idem come sopra), molti proscioglimenti per le note leggi “ad personam” cucitegli su misura, quattro procedimenti ancora in corso ed una indagine in corso della Procura di Firenze per le stragi del 1992-1994. Amen.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.