Non ce l’ha fatto il monaco benedettino don Ivo Morsa, deceduto presso l’ospedale Madonna delle Grazie, a seguito delle complicanze respiratorie causate dal coronavirus. A darne notizia monsignor Giuseppe Antonio Caiazzo, arcivescovo della Diocesi d Matera Irsina- che con una nota, che pubblichiamo di seguito- esprime rammarico e invita alla preghiera in questo momento difficile per il Santuario di Picciano e per la comunità locale. Una notizia luttuosa, dopo quella per la scomparsa del priore Padre Raimondo Schiraldi, e tanta vicinanza ai monaci di Picciano, la cui guida è stata affidata ora a don Donato Giordano.

L’ANNUNCIO DELLA MORTE DI DON IVO

È deceduto nella notte, nell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera dov’era stato ricoverato per complicanze respiratorie legate al Covid, il monaco benedettino di origini campane Don Ivo Morsa, 84 anni, appartenente alla comunità monastica del Santuario di Madonna SS. di Picciano.

È stato l’Arcivescovo mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, vescovo della Diocesi di Matera-Irsina, a darne l’annuncio questa mattina al Clero ed ai fedeli.

Dopo l’improvvisa scomparsa il 4 novembre scorso del Priore Padre Raimondo Schiraldi, la Comunità Benedettina Olivetana di Picciano perde così un’altra storica presenza.

Il Vescovo, dopo aver invitato a manifestare la propria vicinanza alla Comunità Benedettina Olivetana, tanto provata e sofferente, soprattutto attraverso la preghiera, ha aggiunto:

“Ringraziamo il Signore per il dono che Don Ivo ha fatto anche alla nostra Chiesa locale attraverso la presenza e il prezioso servizio.

Sento anche di ringraziare i confratelli e i diaconi della vicaria della città che, in comunione con Caritas Diocesana e la mensa “Don Giovanni Mele”, si stanno alternando nel portare quotidianamente presso il Santuario della Madonna di Picciano il pranzo e la cena e ciò di cui hanno bisogno.”

Il Vescovo ha reso noto che il Santuario non potrà ancora essere riaperto perché alcuni membri della Comunità risultano ancora positivi al Covid . Nel frattempo le funzioni di Priore e di rettore del Santuario sono state affidate, dall’Abate Generale della Congregazione benedettina olivetana, a Padre Donato Giordano.

Erasmo Bitetti

vicedirettore Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Matera-Irsina