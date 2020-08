Buona, brava, bella, studiosa, gioviale, come la ricordano in tanti, con tanta gioia di vivere e mille sogni da realizzare, come tanti ragazzi della sua età. Ma per Silvia, studentessa presso il Liceo della Sua Irsina, il destino ha deciso improvvisamente e diversamente in una tragica notte di ferragosto , che resterà impressa nel ricordo di quanti l’hanno apprezzata e amata e continueranno a farlo. Irsina la saluterà mercoledì 19 agosto, alle 16.00, in Cattedrale in una giornata di lutto cittadino.