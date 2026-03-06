venerdì, 6 Marzo , 2026
Cronaca

Il saluto del Sindaco Luberto al nuovo comandante della stazione dei Carabinieri di Grassano.

Il 5 marzo, in mattinata, ho ricevuto nella Casa Comunale il nuovo Comandante della Stazione dell’Arma dei Carabinieri di Grassano. Si tratta del Maresciallo Ordinario Francesco Bonasia, classe 1976, originario di Bitonto e da anni cittadino materano.” E’ quanto si legge in una nota diffusa dal Sindaco Filippo Luberto in cui oltre a porgere gli “Auguri di buon lavoro da parte di tutta la cittadinanza”,  ricorda il ricco curriculum di Bonasia: “Laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, dopo aver frequentato la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso nel 1994, è stato destinato in provincia di Latina, ricoprendo diversi incarichi.
Nel 2000 è stato trasferito a Matera, operando in Basilicata tra Radiomobile e Nucleo Investigativo.
Nel 2021, dopo aver frequentato la Scuola Marescialli di Velletri, è stato trasferito in Puglia, prima alla Stazione di Gravina in Puglia e successivamente al Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Bari, dove ha ricoperto l’incarico di capo scorta del Procuratore Capo di Bari.
Ha partecipato a 5 missioni all’estero tra Iraq, Venezuela, Bosnia e due volte in Kosovo ed è stato insignito di due encomi, per aver salvato la vita a un’anziana e per aver arrestato due latitanti, e di due elogi per la professionalità dimostrata nelle missioni internazionali, oltre a numerose onorificenze nazionali e internazionali. Attualmente, riveste anche la carica di Segretario Generale della Basilicata e Consigliere Nazionale per una nota associazione di categoria, a tutela dei militari. “

