Il rumoroso silenzio PD sui vitalizi rotto da Manca: “un’operazione truffaldina della destra, la impugneremo”

Madonna che silenzio c’è stasera, recitava il titolo di un film di Francesco Nuti. Rumoroso è stato, infatti il silenzio del PD di Basilicata e dei suoi consiglieri regionali, sulla indecente vicenda del ripristino dei vitalizi operato a fine dicembre. Da allora, comunicati stampa ogni giorno su qualsiasi argomento, ma nemmeno una parola su questa “piccola storia ignobile” per dirla alla Guccini e consumatasi nella maggiore assise lucana, nonostante lo sdegno montante tra i cittadini. Ma non è stato un atto spontaneo. Ci è voluto un giornalista -Filippo Mele- che ha intervistato telefonicamente il Senatore Manca, con quest’ultimo che ha definito ““I vitalizi approvati dal Consiglio regionale con un blitz notturno? Un furto a mano armata contro i diritti dei cittadini lucani”.” Che i consiglieri dem non avrebbero partecipato volutamente al voto e che sarà perseguita una via unitaria con il resto delle opposizioni per impugnare il provvedimento. Per l’intervista vi rinviamo all’articolo di Filippo Mele a questo link:

https://filippomele.blogspot.com/2026/01/esclusiva-regione-basilicata-vitalizi.html