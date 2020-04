La Basilicata ha assistito al classico “ruggito del coniglio” di un Leone che vorrebbe far fuori (in senso metaforico ovviamente) Barresi, ma non ha il coraggio (e l’appoggio) per far approvare una delibera con cui ritirare la Regione da un giudizio in corso….e pretende che gli avvocati regionali facciano il lavoro sporco per lui…non facendo il proprio mestiere.

E’ la sintesi di una vicenda che farebbe ridere i polli se non si traducesse in un arrogante attacco alla libertà e alla dignità dei professionisti che operano nella delicata struttura della avvocatura regionale, da cui si pretenderebbe che si astenessero dal dovere deontologico di mettere in campo la migliore difesa possibile nell’interesse dell’Ente rappresentato.

Infatti è un “Io vorrei, non vorrei….ma se vuoi….” di battistiana memoria, il senso di una delibera a cui sarebbe approdata la giunta regionale di Basilicata, su imput del suo assessore Leone (che dismesso i panni di medico, ha indossato quelli dell’avvocato…delle cause a perdere), con cui non si revoca una precedente costituzione in giudizio dell’Ente, ma si dice sostanzialmente all’avvocatura regionale di non difendere per davvero la regione, dettando ad essa -in modo palesemente arbitrario- la modifica di una memoria già depositata con la formula “di rimettersi alla decisione del collegio giudicante“.

L’atto ci risulta che -al momento in cui scriviamo- non è stato ancora notificato ai legali, i quali si troveranno nella imbarazzante situazione (nel caso aderissero al disposto della giunta regionale) di dover venire meno ai propri doveri deontologici e di legge con tutte le conseguenze del caso, oppure ritrovarsi a svolgere il proprio lavoro in modo si ottimale ma in contrasto con chi è a capo dell’ente che difendono.

Un po’ di tempo per far chiarire le idee all’esecutivo comunque ci sarà considerato che il TAR di Basilicata -nei giorni scorsi- ha accolto l’istanza di rinvio dell’udienza che era fissata per il 22 aprile scorso formulata dal legale di fiducia di Barresi, al fine di consentire un contraddittorio integro che al momento non sarebbe garantito, in un momento di emergenza sanitaria, rinviando l’udienza all’8 luglio 2020.

Ma ricostruiamo in breve la vicenda in questione.

Massimo Barresi era stato nominato direttore generale dell’AOR San Carlo con decreto della vice Presidente Franconi, in conformità alla delibera della Giunta regionale del 28.12.2018, scelto tra una rosa di tre candidati individuati per competenze professionali da una “commissione di esperti” e solo dopo la rinuncia all’incarico del candidato scelto in prima battuta.

Barresi veniva preferito a Giuseppe Spera, attuale direttore amministrativo dell’ASP, il quale proponeva ricorso al TAR Basilicata per chiedere l’annullamento della nomina, ritenuta dallo stesso illegittima in quanto approvata dalla Giunta in regime di prorogatio.

La difesa della Regione venne affidata, con atto della GR e con apposito mandato della Franconi agli avvocati Maddalena Bruno e Valerio Di Giacomo dell’Ufficio Legale.

Il TAR Basilicata con una prima decisione accoglieva l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo competente nel merito il Giudice del lavoro, ma Spera appellava tale decisione davanti al Consiglio di Stato, che annullava la sentenza facendo ritornale il giudizio dinanzi al tribunale amministrativo regionale.

A fronte della riproposizione del giudizio innanzi al TAR Basilicata da parte di Spera, e approssimandosi la scadenza dei termini per gli atti difensivi i legali della Regione si premuravano di chiedere indicazioni in ordine alla linea difensiva da tenere in giudizio al competente direttore generale del dipartimento Politiche della Persona della Giunta regionale (Dott. Esposito), il quale, con nota prot. n. 42950/13A2, dell’11.03.2020, invitava gli stessi a proseguire nella difesa secondo le originarie indicazioni.

Di conseguenza i legali dell’Ente, onorando il mandato difensivo ricevuto, il 18.3.2020 depositavano una memoria difensiva, con la quale, al fine di argomentare la mancanza di un attuale e concreto interesse al ricorso del dott. Spera, affermavano: “si deve constatare che non avendo i neo eletti organi regionali (Giunta Regionale e Presidente) provveduto a ritirare la contestata nomina in autotutela, v’è indizio più che ragionevole di un implicito intento di confermare nell’incarico il dott. Barresi, che, del resto, lo svolge già da oltre un anno. Tanto, ad onta della raffigurazione prospettata dal ricorrente ing. Spera, che vanta una posizione qualificata di “nomina in pectore”. E, tuttavia, l’ambizione personale alla nomina prospettata dal ricorrente non sostanzia un interesse qualificato, tantomeno idoneo a sopravanzare l’interesse pubblico alla continuità di gestione della struttura sanitaria dell’A.O.S. San Carlo di Potenza, posto che l’attuale suo Direttore Generale la gestisce già da oltre un anno e con apprezzabili risultati.”.

Ma è con l’approssimarsi dell’udienza che qualcuno si è svegliato dal torpore ed ha cominciato ad agitarsi in modo scomposto per indebolire la difesa dell’avvocatura regionale, facendo passare strumentalmente un semplice argomento difensivo (speso dinanzi ad un giudice ed in un atto giudiziario, sede di naturale espressione di un avvocato), per una valutazione di merito indebita.

Attore di questa operazione è Leone, assessore alla sanità regionale, che con indebita ingerenza, ha, infatti, inviato una nota ai legali così formulata: “Con riferimento al giudizio innanzi al TAR rg. 51/2019, udienza pubblica del 22/4/202, si ribadiscono le seguenti indicazioni: proporre nuova memoria di costituzione a sostituzione di quella già depositata in data 17/3/2020, riportandosi sinteticamente alle adozioni che il collegio vorrà adottare, in particolare, nella redigenda memoria, si rettifichi immediatamente quanto affermato a pag.12 della memoria citata, e precisamente al riferimento riportato quanto ai “neo eletti organi regionali (giunta regionale e presidente) provveduto a ritirare la contestata nomina in autotutela, vi é indizio più che ragionevole di un implicito intento di confermare nell’incarico il Dott. Barresi…..posto che l’attuale suo Direttore Generale la gestisce da oltre un anno e con apprezzabili risultati”.

Si ritiene inopportuna e grave tale valutazione da parte di codesto Ufficio Legale, considerato che è stata depositata in data 4/02/2020 mozione di maggioranza in Consiglio Regionale, ed in discussione, finalizzata all’impegno della Giunta Regionale a valutare l’illegittimità della delibera di nomina del Dott. Barresi, con conseguente revoca in autotutela.

Non spetta inoltre a codesto ufficio esprimere valutazione di merito circa l’operato ed i risultati raggiunti dal Dott. Barresi.

Si prega di voler dar conto di suddetta rettifica e deposito di nuova memoria.”.

In altri termini Leone decontestualizzando l’espressione “con apprezzabili risultati” ha instillato il sospetto di una deliberata contrapposizione ai voleri -per altro inespressi- della Giunta regionale da parte dei legali, scaricando su di essi una madornale incongruenza politica.

E’ evidente che le opinioni di Leone (per altro differenti dagli apprezzamenti fatti in diverse circostanze e pubblicamente da Bardi) erano irricevibili dai legali in quanto irrilevanti ai fini giudiziari, dovendosi loro attenere agli atti formali portati a loro conoscenza per indicare la volontà della Giunta dai competenti organi regionali, secondo precisi doveri derivanti dal mandato ricevuto.

Ora è stata tirata fuori dal cilindro questa delibera pasticciata -come il ruggito di un coniglio per l’appunto- che non risolve il problema, invade il campo della competenza dell’esercizio forense e scarica inopinatamente a massa sui legali tensioni e incapacità decisionali che sono tutte in capo al governo regionale.

Un governo regionale che se avesse voglia di non difendere l’operato della giunta precedente e lasciare Barresi al suo destino giudiziario, dovrebbe -come abbiamo già detto in precedenza- assumersi l’onere di deliberare l’abbandono dalla costituzione in giudizio.

Ma così non è anche perchè (a parte l’assenza dalla Giunta dell’assessora Marra) ci sono tante voci in maggioranza (i consiglieri di maggioranza Zullino, Vizziello, Baldassarre e Quarto) che non la pensano allo stesso modo di Leone, anzi lo censurano fermamente e pubblicamente (https://giornalemio.it/politica/consiglieri-maggioranza-incomprensibile-retromarcia-di-leone-su-barresi/).

Senza contare gli apprezzamenti dello stesso Bardi per l’operato sin qui svolto da Barresi.