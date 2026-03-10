Il prossimo 14 marzo 2026 – Alle 10,30, in Piazzetta Pascoli, Il Rotary Club Matera consegnerà alla città due targhe celebrative per: “I primi settant’anni di Service del Rotary Club di Matera”. I manufatti, che ricordano la fondazione del club il 22 gennaio 1955, non sono semplici elementi decorativi, ma veri e propri strumenti di turismo esperienziale e inclusivo. Il Rotary International individua nel tema dell’acqua una delle sue sette aree di intervento e Matera è stata dichiarata Patrimonio UNESCO nel 1993 principalmente per il suo straordinario e millenario sistema di gestione delle acque piovane, considerato un esempio unico di architettura sostenibile e adattamento umano. Il Service sottolinea il legame ancestrale e inscindibile tra Matera e l’acqua, descrivendo due luoghi simbolo di questo binomio: l’imponente cisterna ipogea del Palombaro Lungo e la celebre scultura “La Goccia” dell’artista giapponese Kengiro Azuma. Per il Rotary è di fondamentale importanza l’attenzione alle politiche DEI (Diversity, Equity, Inclusion) e il Rotary Club Matera è stato innovativo in questo senso, dotando di tecnologia NaviLens i propri manufatti. Questo sistema permetterà agli utenti con disabilità visiva di fruire dei contenuti in totale autonomia. Le descrizioni non saranno solo scritte, ma anche audio, con una narrazione disponibile in quattro opzioni: italiano, inglese, francese e un suggestivo racconto in vernacolo materano. Con questo Service, il Rotary Club Matera contribuisce a rendere la bellezza della città dei Sassi un patrimonio accessibile a tutti, eliminando le barriere informative e valorizzando l’identità locale attraverso l’innovazione.

