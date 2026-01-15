“Il Rotary Club Matera al servizio delle nuove generazioni” con il “Progetto Ben-Essere” presso l’ I.I.S. “A. Turi – I. Morra di Matera

Venerdì 16 gennaio 2026 alle 9,30, nell’aula magna dell’ I.I.S. “A. Turi – I. Morra” di Matera, avrà luogo il nuovo appuntamento con il “Progetto Ben-Essere” e con la X edizione del Service: “Il Rotary Club Matera al servizio delle nuove generazioni”.

Focus sul tema: “Mangiare sano” e dibattito con gli studenti.

Interverranno: Carmelina Gallipoli, Dirigente dell’ I.I.S. “A. Turi – I. Morra” di Matera; Giovanni Porsia, Presidente Rotary Club Matera; Giuseppe Palmieri, Maître e sommelier de “L’ Osteria Francescana” (celeberrimo ristorante insignito delle 3 stelle Michelin sin dal 2011/2012, Miglior Ristorante d’ Italia nel 2026, Miglior Ristorante al Mondo nel 2016 e 2018 e attualmente tra i “Best of the Best”); Pietro Bitonti, Socio R.C. Matera e Presidente della Federazione Provinciale Coldiretti di Matera; Michele Perniola, Socio R.C. Matera e Prof. Ordinario di Agronomia Generale presso la “Università degli studi della Basilicata”; Francesco Abbondanza, Ristoratore de “L’ Abbondanza Lucana”; Carmine Cocca, Socio R.C. Matera e Consigliere Nazionale CONAF.

