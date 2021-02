Il Rotary e gli studenti, un sodalizio che continua nella città di Matewra attraverso una serie di incontri che si svolgeranno nel periodo febbraio/aprile 2021.

I progetti avranno come protagonisti da un lato i Rotariani e dall’altro il mondo della Scuola, mettendo a disposizione le competenze tecnico-professionali-manageriali dei Rotariani del nostro Club, di quelli del Distretto e del Rotary International, agli studenti del quinto anno degli Istituti Tecnici, Professionali e Licei di Matera, a supporto degli stessi, per la preparazione ed orientamento degli studenti all’inserimento nel mondo del lavoro ed alla maggiore consapevolezza per la scelta Universitaria. Questa edizione prevede anche il coinvolgimento dell’Università di Basilicata. Per questa edizione il tema sarà: Etica ed innovazione per ripartire insieme

Progetto: ETICA ED INNOVAZIONE PER RIPARTIRE INSIEME

Sabato13 febbraio 2021

Incontro tramite piattaforma zoom, con classi V – orario 8:10 – 13:10, comprenderà:

Storytelling

Imprenditori, manager, mondo dell’Università e liberi professionisti si confronteranno con gli studenti condividendo conoscenza ed esperienze

– Il programma della mattinata, comprensiva di temi e relatori, sarà inviato la settimana prima, così da preparare e approfondire le tematiche assieme agli studenti all’evento.

Evento in plenaria per tutti gli Istituti

Nel mese di Aprile, se ci saranno le condizioni per poter effettuare evento in presenza, organizzeremo attività orientato al confronto con gli studenti delle V Classi.