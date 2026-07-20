Il rosso intenso dell’Aglianico del Vulture colorerà la notte di Rionero: tra calici, musica e sapori va in scena la Notte Bianca del Vino

C’è un colore che racconta meglio di ogni altro l’identità del Vulture. È il rosso intenso dell’Aglianico, il vino che custodisce la forza della terra vulcanica, il lavoro dei vignaioli e una tradizione che attraversa generazioni. Sarà proprio questo rosso profondo il protagonista della Notte Bianca dell’Aglianico del Vulture, in programma sabato 25 luglio a Rionero in Vulture, quando il centro storico si trasformerà in un grande salotto a cielo aperto dedicato al vino, alla gastronomia, alla musica e alla cultura.

Un appuntamento tra i più attesi dell’estate lucana che quest’anno assume un valore ancora più significativo grazie al prestigioso riconoscimento che vede il Vulture e il Conegliano Valdobbiadene insieme Capitale Italiana del Vino 2026/2027. Un titolo condiviso che inaugura un percorso di collaborazione tra due territori simbolo dell’enologia italiana, capaci di raccontare, attraverso vini diversi ma ugualmente identitari, la ricchezza e la varietà del patrimonio vitivinicolo nazionale.

Dopo l’accoglienza riservata al Vulture nelle iniziative organizzate in Veneto, sarà ora il territorio del Conegliano Valdobbiadene a essere ospite della manifestazione rionerese, in uno scambio che rafforza il vino come linguaggio universale di promozione, dialogo e crescita reciproca.

Con il tema “La Notte del Vino, del Gusto e della Musica”, la manifestazione offrirà un itinerario esperienziale tra degustazioni, spettacoli, concerti, iniziative culturali e momenti di convivialità, mettendo al centro le eccellenze enogastronomiche del territorio.

Il programma prenderà il via alle 19.00 in Piazza XX Settembre con l’apertura degli stand dedicati all’Aglianico del Vulture, alla Casa del Prosecco Conegliano Valdobbiadene e alle produzioni tipiche locali. I visitatori potranno così degustare due grandi eccellenze italiane, unite oggi da un progetto comune di valorizzazione.

Alle 19.15, nelle Scuderie di Palazzo Fortunato, spazio all’approfondimento con una lezione guidata dedicata al Prosecco Conegliano Valdobbiadene, durante la quale saranno illustrate storia, caratteristiche, tecniche di degustazione e possibili abbinamenti gastronomici, offrendo anche un interessante confronto con l’Aglianico del Vulture.

Dalle 19.30 prenderà vita “AperiVino”, un percorso diffuso nei bar e nelle attività aderenti che proporranno aperitivi originali realizzati con i vini delle aziende locali e prodotti tipici. Sarà il pubblico, attraverso i social della Pro Loco, a decretare il “Miglior Aperitivo della Notte Bianca”.

Alle 20.30, nella suggestiva cornice di Villa Catena, l’associazione Memoriae proporrà “Il Vino Fa Buon Sangue”, iniziativa dedicata al benessere con dimostrazioni di fitness, arti marziali e attività motorie, per promuovere uno stile di vita sano e consapevole.

Dalle 21.00 sarà il momento della Cena Diffusa, con ristoranti, stand e operatori gastronomici pronti a proporre piatti della tradizione, percorsi degustativi e street food che esalteranno i sapori autentici del Vulture.

La colonna sonora della serata accompagnerà il pubblico fino a notte fonda. I salotti musicali allestiti tra Palazzo Fortunato, Fontana Grande e Fontana dei Morti offriranno atmosfere raffinate con arpa, violino e voce dal vivo, mentre dalle 22.00 piazze e locali saranno animati da cover band, gruppi emergenti, rock, musica italiana e set acustici.

Alle 23.00, Piazza XX Settembre si trasformerà nella grande pista da ballo della HIT 90, il party dedicato ai successi degli anni Novanta che accompagnerà il pubblico fino all’una di notte. A seguire, dalle 1.00 alle 3.00, Piazza Fontana Grande ospiterà l’After Party che concluderà una lunga notte di festa.

La Notte Bianca dell’Aglianico del Vulture si conferma così molto più di una manifestazione enogastronomica. È il racconto di un territorio che sceglie il suo vino simbolo come ambasciatore della propria identità, valorizza le attività economiche locali e costruisce nuove relazioni attraverso la cultura dell’accoglienza. Un evento che intreccia tradizione, spettacolo e promozione territoriale, guardando al futuro con la consapevolezza che il vino non è soltanto un prodotto d’eccellenza, ma una storia da condividere.

E sabato sera, nel cuore di Rionero, basterà alzare un calice di Aglianico per brindare non solo a un grande vino, ma a un territorio che continua a raccontarsi con autenticità, passione e orgoglio.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.