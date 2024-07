Il rosso e l’azzurro nelle opere di Markéta Senkyrík al Momart Gallery

Resterà aperta fino al 15 settembre 2024 la mostra personale di Markéta Senkyrík a cura di Monica Palumbo “Dreams for Breakfast”, allestita presso il Momart Gallery, in Piazza Madonna dell’Idris, a Matera.

Un luogo magico, quello della galleria d’arte scavata nel tufo dei Sassi di Matera che sposa perfettamente le opere in mostra: acquerelli dai colori delicati che raccontano, pennellata dopo pennellata, la femminilità, fatta di identità, intimità, spiritualità ma anche lineee sinuose che liberano la donna fuori da ogni pregiudizio.

Un allestimento, come dice la stessa Markéta, in uno spazio molto “morbido e rotondo” perché è un po’ come l’interno di un corpo, un grembo che accoglie la vita nuova.

E le sue tele sono germogli di quotidianità in cui la forma diventa sostanza minimale, pulita, diretta e trasformata. Una condivisione di esperienze di vita come atto devozionale, un dono che muta in azione catartica ed esprime il puro significato dell’essere madre, donna, corpo e anima.

Markéta Senkyrík, nelle sue opere, predilige il colore del rosso della terra e l’azzurro del cielo, “scelte cromatiche intime ed istintive, mai pensate, ci confessa, ma rafforzate in alcune opere del periodo pandemico. Da queste traspare indiscutibilmente “Il respiro” la voglia e la necessità di prendere aria, fiato, ossigeno, fuori dalla costrizione degli spazi chiusi. Una mostra non scontata, che regala ai visitatori l’opportunità di conoscere una nuova e fresca artista.

Una mission che Monica Palumbo, titolare del Momart Gallery cerca di seguire da diversi anni.

“Cerco di fare un lavoro di talent scout e di individuare artisti particolarmente dotati, e ancora sconosciuti, da lanciare nel mondo dell’arte e soprattutto mi piacerebbe stimolare e sensibilizzare alla cultura del collezionismo non solo su nomi famosi ma su quei diamanti grezzi che aspettano ancora di brillare come meritano. Credo fermamente ci siano tanti talenti che hanno grandi potenzialità e spesso sono poco attenzionati dal nostro territorio. Invece, a guardar bene, sono artisti che hanno avuto anche dei riconoscimenti importanti sia a livello nazionale che internazionale.

E’ importante, dunque, dare loro un luogo dove potersi esprimere, uno spazio di ricerca e sperimentazione così come io concepisco il Momart Gallery”.

Note sull’artista:

Ha studiato design dei libri a Ostrava, e Belli Arti a Clermont-Ferrand in Francia. Poi l’arrivo a Londra dove ha lavorato per Shepherd’s Bookbinders e co-gestito uno spazio d’arte indipendente, il 139Artspace. Come illustratrice, tra i suoi lavori, figura l’ edizione limitata di 24 libretti illustrati utilizzati come presentazione della sceneggiatura per il progetto cinematografico Megalopolis di Francis Ford Coppola, commissionato dal regista. L’ ultima mostra, a cura della storica dell’arte Merisabell Calitri, è “Ho sognato di essere il tuo Paesaggio Natìo” esposta nel maggio scorso nelle sale della Pinacoteca comunale d’Arte Moderna di Bernalda.

La Momart Gallery è aperta tutti i giorni dalle 11 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30.

Giorni di chiusura: domenica e lunedì mattina

Contatti: info@momartgallery.it / tel.3388414318