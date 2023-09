Il riscontro dell’ARPA Basilicata sui miasmi a Matera: è letame!

In “Riscontro alle segnalazioni di odori molesti nella città di MATERA!” , poco fa sulla propria pagina social, l’agenzia ha pubblicato quanto segue: “In relazione ai miasmi avvertiti nell’abitato di Matera nelle ore pomeridiane e nella serata del 31.08.2023 e prontamente segnalati da numerosi cittadini, l’ARPA Basilicata ha attivato i propri tecnici per l’identificazione della problematica avvertita anche negli uffici della sede materana posta in via dei Mestieri 43. Gli stessi hanno effettuato un primo sopralluogo nella serata del 31.08 accertando che l’odore percepito era riconducibile a quello del letame molto probabilmente legato a pratiche di spandimento avvenuto nelle ore precedenti in aree agricole nella zona nord della città. In data odierna hanno eseguito un secondo sopralluogo accertando che gli odori nauseabondi non sono più percepibili nell’abitato di Matera.” Da sottolineare la notizia secondo cui “L’Agenzia monitorerà nel tempo l’eventuale ricorrenza del fenomeno e valuterà l’opportunità di attivare sistemi di monitoraggio sistematico della molestia olfattiva fornendo la propria collaborazione agli Enti preposti alla tutela della salute pubblica.” Bene, speriamo anche che si individui se e chi abbia posto in essere pratiche che evidentemente non sono corrette. A meno che non si voglia ritenere normale questo ciclico appestamento della Città.

