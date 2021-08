La professione di medico messa al servizio dei malati oncologici, con grande umanità. È quanto l’associazione “Agata – Volontari contro il cancro OdV” ha inteso valorizzare e premiare, ieri pomeriggio a Marconia di Pisticci, conferendo un riconoscimento al dott. Domenico Galetta, Chirurgo Toracico operante presso l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, e al dott. Claudio Ferroni, oncologo romano in pensione e docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

“Per la maggiore associazione lucana di volontariato oncologico –si legge in una nota– , il dott. Claudio Ferroni è consigliere prezioso, pronto a dare il proprio supporto e le proprie indicazioni per ogni nuovo paziente che si rivolga ad Agata, con serietà e delicatezza insieme. Pur senza conoscere i volti dei pazienti, e senza ricevere compenso alcuno, Ferroni indirizza le famiglie verso centri di eccellenza specializzati, per consulti immediati e professionali, al fine di aiutare ad individuare in tempi celeri il giusto percorso di cura per ogni nuova neoplasia.

Nel panorama nazionale il dott. Galetta è, invece, un’importante figura di riferimento per le sospette diagnosi di tumore al polmone. Ricoprendo un prestigioso incarico nell’ambito della Chirurgia ed Oncologia Toracica, Galetta garantisce ai pazienti consulenze di alta specializzazione ed è per l’associazione AGATA un’importante figura di congiunzione tra i malati lucani ed un centro di eccellenza quale lo IEO.”

“Conosciamo bene il cancro – ha spiegato la presidente di Agata, Mirna Mastronardi – e sappiamo bene quanto sia importante quella corsa contro il tempo che un malato ed i suoi familiari debbano affrontare quando si trovano di fronte ad una diagnosi o ad un sospetto di diagnosi. È in quel momento che, a fare la differenza, è la capacità di affidarsi a medici che rappresentino un insieme di professionalità ed umanità. Medici che comprendano le paure e aiutino ogni malato ad affrontarle, con determinazione e senza mai perdere la speranza. Pur con età diverse e ruoli diversi, per Agata il dottor Galetta ed il dottor Ferroni rappresentano quella capacità di mettere al servizio dei malati competenza, professionalità e grande umanità.

Per i malati e i loro familiari, per i soci e per il consiglio direttivo dell’associazione AGATA questo è davvero un giorno di festa, in cui esprimere la nostra gratitudine ed il nostro apprezzamento a chi si mette ogni giorno al servizio dei malati oncologici”.

Presente alla consegna dei riconoscimenti anche il Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, che ha voluto esprimere il proprio compiacimento per il riconoscimento assegnato all’amico d’infanzia, nativo di Montalbano Jonico, Domenico Galetta.

“Dietro il professionista di alta specializzazione – ha dichiarato Marrese – vi è l’uomo e Domenico è una persona su cui poter fare affidamento sempre. Per la nostra comunità è motivo di grande orgoglio il prestigio, la grande dedizione e la competenza che ogni giorno il dott. Galetta presta ai malati oncologici anche della nostra terra, senza mai risparmiarsi”.