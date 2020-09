Due semplici cittadini che hanno fatto della loro vita una “missione speciale” per la città di Matera. Per queste motivazioni il Sindaco De Ruggieri ha voluto consegnare loro una targa di riconoscenza.

“Oggi non consegniamo premi ma rivolgiamo il grazie della Città a tre cittadini che in silenzio e ciascuno in ambiti diversi spendono quotidianamente il proprio tempo per Matera”.

Così ha esordito il Sindaco, Raffaello de Ruggieri, che oggi ha consegnato tre targhe ad altrettanti cittadini benemeriti. Il riconoscimento è andato a Giulia Mele “instancabile dispensatrice di bene, carità e accoglienza: rifugio sicuro”;

a Carlo Abbatino “poeta fecondo che si è nutrito delle tensioni liriche espresse dalla energia storica dei Sassi” e ad Andrea Vitale “esempio di costante senso civico, cura e amore per la propria Città”.

Il perché dell’incontro è nella profonda convinzione, ha continuato il Sindaco, che in questa Città ci sono valori sotterranei che bisogna far riemergere dal silenzio e dalla piattezza quotidiana.

In un tempo dissacrato,in cui si esprimono negatività senza veli e senza regole e senza limiti, i valori che esprimono i nostri tre cittadini sono l’antitodo ad esperienze negative, una testimonianza viva, palpitante di chi è in campo ogni giorno in un lungo e silenzioso percorso, proficuo e costruttivo.