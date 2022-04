Matera riparte anche attrverso i concerti che diventano emozioni uniche se le note si perdono tra le antiche mura di cinta della cava del sole.

Atteso dai giovanissimi il concerto di Emis Killa, uno dei rapper più apprezzati del panorama musicale italiano che si esibirà alla vigilia di Pasqua, Sabato 16 aprile a La Serra location all’interno del suggestivo complesso Cava del sole, a Matera.

Anonima group e Uncode concerti proporranno uno speciale evento musicale live con la sua esibizione e un aftershow con le selezioni musicali di vari dj lucani e pugliesi.

Il noto artista Emis Killa darà un assaggio della sua musica e dei suoi 5 album. Milanese di nascita, si è avvicinato al rap all’età di 14 anni attratto principalmente dalle rap battle, disciplina che coltiva da subito in strada e che nel 2007 lo porta sul palco del “Tecniche Perfette”, concorso culto per tutti gli appassionati di rap e freestyle battle, dove si è aggiudicato il titolo di campione italiano di freestyle. Non a caso il suo nome d’arte è cambiato proprio a seguito di questo riconoscimento. “Emis” è un diminutivo di Emiliano, suo nome anagrafico e “Killa” nello slang americano riprende la parola killer, da lui scelta proprio perché vincitore di molte gare di freestyle. Nel 2009 ha pubblicato il suo primo lavoro “Keta Music”, un mixtape di inediti su basi edite e non, facendosi così conoscere nell’ambiente dell’underground rap tra gli esponenti della scena italiana. Da qui 5 album che lo hanno portato ad ottenere un importante successo, con numerosi fan e vari riconoscimenti, come il “Best Italian Act” nel “MTV Europe Music Awards” del 2012.

Questo evento è organizzato da Uncode concerti e Anonima group, realtà emergente nel settore dell’entertainment costituita da un team con un’esperienza quindicinale in ambito eventi e operante in Puglia e Basilicata con la gestione di diversi club e organizzazione di festival e rassegne con importanti artisti del palcoscenico nazionale e internazionale.

Ad anticipare la performance di Emis Killa ci saranno Styve G, Alessandro Di Leo, Bunker 71 e MP la carogna. Al termine, invece, ci sarà l’aftershow con la musica mixata da Piero Scratch, Mark Mean e Mr Luciano del party “El Papi”, Giacomo Denora, Lost City, i Penn brothers, Checco Fortunato, accompagnati al microfono da Loco voice.

Per facilitare le operazioni di ingresso l’organizzazione ha predisposto la possibilità di acquisto on line dei ticket dal link www.ticketsms.it/it/event/EmisKilla16Aprile.