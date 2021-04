Buon senso, pazienza e le opportune procedure consentiranno di ripristinare, al borgo La Martella, il teatro ” Ludovico Quaroni”, nelle forme architettoniche e funzionali disegnate negli anni Cinquanta da da Ludovico Quaroni insieme all’ingegner Federico Gorio e all’architetto Michele Valori. I recenti atti di giunta, come informa la nota del Comune,vanno nella direzione auspicata e sollecitata da residenti, rappresentanti di associazioni e dalla stessa Amministrazione che nelle immediatezze aveva mostrato apertura e sensibilità a fare le cose per bene. Un esempio di buone pratiche che, auspichiamo, possa essere adottato per altre luoghi della città e del territorio dove le cose sono andate diversamente. Non resta che attendere i tempi di completamento dei lavori del Teatro e la inaugurazione con eventi culturali, come era negli intenti di quanti come Adriano Olivetti vollero un borgo che difendesse l’identità dei rioni Sassi e dei suoi abitanti. E nel solco del ” Quaroni” attendiamo la riapertura del Cinema Comunale, rivedendo quello che c’è da fare dopo un lungo periodo di chiusura, del Teatro Duni con un progetto di recupero in attesa di essere avviato ,ma bloccato per un contenzioso dopo che l’edificio è diventato di proprietà comunale, fino al vecchio Cineteatro Kennedy, finito nell’oblio per una serie di problemi strutturali che impongono di rivedere un bel po’ di cose. Sù il Sipario…

COMUNICATO STAMPA

TEATRO “QUARONI”, PROGETTO MODIFICATO PER PRESEVARE L’INTEGRITA’ DELL’OPERA

Il sindaco Bennardi: “La partecipazione attiva dei cittadini e l’ascolto hanno consentito di conservarne la memoria e la funzione”



Il teatro “Quaroni”, simbolo e memoria della rifondazione moderna della città, potrà mantenere la sua integrità.

La Giunta comunale ha infatti approvato la delibera di modifica al progetto già in corso di esecuzione, evitando la realizzazione di interventi che ne avrebbero alterato l’assetto originario.

Il progetto di riqualificazione, i cui lavori sono stati aggiudicati nel 2018 per un importo di 981 mila euro, prevedeva di modificare la destinazione della tribuna-galleria, erigere una parete che avrebbe chiuso l’area del cinema all’aperto per realizzare i servizi e la foresteria, e l’installazione di pannelli fotovoltaici.

Per evitare questi interventi, lo scorso mese di novembre gli abitanti del quartiere La Martella, insieme ad architetti e intellettuali, avevano promosso un’assemblea pubblica in presenza anche di rappresentanti dell’Amministrazione comunale, allo scopo di individuare soluzioni che consentissero di conservare l’opera del 1953 progettata da Ludovico Quaroni insieme all’ingegner Federico Gorio e all’architetto Michele Valori.

L’opera, infatti, ha un ruolo centrale nel progetto urbanistico e sociale del borgo: la collocazione nella piazza centrale, l’interconnessione funzionale e architettonica con il centro civico, conferisce al teatro la funzione di luogo di aggregazione sociale e culturale.

La Giunta comunale ha pertanto ritenuto di rivedere il progetto in corso: grazie all’acquisizione di un’area adiacente (nel dicembre scorso), saranno delocalizzati i servizi e la foresteria; sarà confermata la destinazione originaria e saranno completati i lavori della galleria; ricostituita la gradonata lasciandone inalterata la conformazione; rifatte le coperture riproponendo l’originaria soluzione architettonica; restaurare la piazza mantenendo le quote rinvenute all’atto della cantierizzazione.



“Il centro civico del borgo La Martella rischiava di perdere la destinazione del progetto urbanistico utopico e visionario disegnato da Quaroni e voluto da Adriano Olivetti – afferma il sindaco, Domenico Bennardi -. Ancora oggi, il teatro, insieme alla biblioteca, al cinema all’aperto, alla piazza e alla chiesa, invoca il senso della comunità. La partecipazione attiva dei cittadini e l’ascolto – aggiunge – hanno consentito di conservare la memoria e la funzione di questo luogo”.



Per l’assessore ai lavori Pubblici, Graziella Corti, “è stato possibile mantenere l’unità funzionale del complesso cinema-arena: un pregevole documento di architettura neorealista, riconsiderando e revisionando i lavori in corso di esecuzione”.

“Conservare l’equilibrio e l’organicità dei corpi di fabbrica – conclude Corti – rappresenta anche l’opportunità di consegnare questi servizi e queste attività alla fruizione degli abitanti del borgo”.



Matera, 22 aprile 2021

content/uploads/2021/04/Teatro-Quaroni-min2-f-2.jpg” alt=”” width=”667″ height=”500″ class=”alignnone size-full wp-image-99180″ />