Il punto sui lavori del cantiere di Piazza della Visitazione a Matera

“Procedono i lavori per l’imponente cantiere di Piazza della Visitazione e l’annessa piazza Matteotti. In questi giorni stanno preparando gli scavi per la strada che collega via Cappelluti con via Aldo Moro, in modo da poter riaprire la rotatoria al Pino. Stanno preparando tutta la massicciata e il massetto per aprire la bretella che da via Roma porterà in via Fratelli Rosselli, nella zona destra del cantiere, chiudendo poi la strada di accesso a piazza Matteotti.” Lo si legge in una nota diffusa dal già sindaco di Matera, Domenico Bennardi, che in una inedita veste da cronista prosegue “Il lotto 1 del cantiere, ovvero il lato destra è sostanzialmente quasi finito, presumibilmente, e compatibilmente con le condizioni meteo, nei prossimi giorni o settimane sarà realizzata la guaina e portato il terreno di copertura per la realizzazione dell’area verde. E’ abbastanza vicina anche l’apertura a doppio senso del tratto di via Aldo Moro, si sta per terminare anche il lotto 2 quello su via Cappelluti, e anche su quest’area a destra si è quasi pronti a mettere la guaina e il terreno. Si sta scavando anche per l’ultimo lotto dove c’erano alcuni rallentamenti causati dalle attese sui permessi e autorizzazione per i sottoservizi e con la soprintendenza. Ora permane la voglia di vedere completato il prima possibile un cantiere portato avanti con determinazione dalla amministrazione uscente, per uno spazio che offrirà bellezza e socialità in un luogo caratterizzato dal solo cemento e dove ci sarà un importante e grande parco con parcheggi interrati, anche questi oggi ad un livello avanzato di realizzazione. Il parcheggio che dà su via Aldo Moro avrà 45 posti disponibili, mentre il parcheggio numero 2 verso via Matteotti, avrà 200 posti. Ringrazio l’impegno delle ditte coinvolte e dell’ufficio tecnico del comune di Matera per aver operato con tenacia e continuità in questi ultimi due anni, nonostante tante difficoltà e intoppi, migliorando per altro ove possibile il progetto senza pregiudicare i finanziamenti regionali, registrando grande disponibilità anche da parte degli uffici regionali.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.