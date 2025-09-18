Il programma della celebrazione dell’82° dell’Insurrezione di Matera del 21 settembre

PROGRAMMA 82° ANNIVERSARIO INSURREZIONE DI MATERA – 21 SETTEMBRE 2025
Ore 09:00 Chiesa San Francesco d’Assisi – Santa Messa celebrata da S.E. Mons. Benoni Ambarus
Ore 10:15 Deposizione corona di alloro – Cippo Via Lucana, Lapide Via Lucana (ex Società Elettrica), Lapide Via Cappelluti (Camera di Commercio), Monumento ai Caduti della Guardia di Finanza
Ore 11:00 – Piazzetta Pascoli – Raduno Autorità e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma
Ore 11:15 –Partenza corteo
Ore 11:30 – Piazza Vittorio Veneto – Deposizione corona di alloro al Monumento ai Caduti
Interventi:
- Presidente ANPI Matera
- Presidente della Consulta provinciale Studentesca di Matera
- Presidente della Regione Basilicata
- Presidente della Provincia di Matera
- Sindaco del Comune di Matera
Presenzieranno alla Cerimonia:
- Picchetto armato a cura delle Forze Armate e Forze di Polizia
- Gran Concerto Bandistico Boleto – Città di Nova Siri.
Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.