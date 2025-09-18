giovedì, 18 Settembre , 2025
HomeCronacaIl programma della celebrazione dell'82° dell'Insurrezione di Matera del 21 settembre
Cronaca

Il programma della celebrazione dell’82° dell’Insurrezione di Matera del 21 settembre

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

PROGRAMMA 82° ANNIVERSARIO INSURREZIONE DI MATERA – 21 SETTEMBRE 2025

Ore 09:00 Chiesa San Francesco d’Assisi – Santa Messa celebrata da S.E. Mons. Benoni Ambarus

Ore 10:15 Deposizione corona di alloro – Cippo Via Lucana, Lapide Via Lucana (ex Società Elettrica), Lapide Via Cappelluti (Camera di Commercio), Monumento ai Caduti della Guardia di Finanza

Ore 11:00 – Piazzetta Pascoli – Raduno Autorità e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma 

Ore 11:15 –Partenza corteo

 Ore 11:30 – Piazza Vittorio Veneto – Deposizione corona di alloro al Monumento ai Caduti 

Interventi:  

  • Presidente ANPI Matera
  • Presidente della Consulta provinciale Studentesca di Matera
  • Presidente della Regione Basilicata
  • Presidente della Provincia di Matera
  • Sindaco del Comune di Matera

Presenzieranno alla Cerimonia:

  • Picchetto armato a cura delle Forze Armate e Forze di Polizia
  • Gran Concerto Bandistico Boleto – Città di Nova Siri.
Articolo precedente
Presentazione a Pisticci del libro “Il Comune di Matera e la sua Avvocatura” di Enrica Onorati.”
Articolo successivo
C’è anche Matera per “Il Pranzo della Domenica degli Italiani” (Collegamento RAI/21 settembre)
Vito Bubbico
Vito Bubbico
Iscritto all'albo dei giornalisti della Basilicata.
RELATED ARTICLES

Rispondi

I più letti