IL PROGETTO INDIVIDUALE PER LA PERSONA CON DISABILITA‘

Il 6 Giugno i soci della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap di Basilicata presentano, ai competenti Uffici per le Politiche Sociali dei comuni di residenza, la richiesta di redazione del “Progetto Individuale per la persona disabile” di cui alla Legge n. 328 del 2000 “Legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali” finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e sociosanitari che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà.

Il progetto individuale, elaborato unitamente alla persona con disabilità ed alla sua famiglia, ha l’obiettivo di progettare, programmare, realizzare ed erogare i servizi, secondo le necessità, i desideri, le esigenze, le prerogative e le potenzialità della persona con disabilità, durante tutto il suo percorso di vita e toccando i vari aspetti della stessa, dalla scuola alla vita indipendente, dalla residenzialità al lavoro.

La richiesta vuole essere la rivendicazione di un diritto ad oggi negato, la cui mancanza condiziona negativamente la vita delle persone con disabilità, troppo spesso affidate alle sole cure delle famiglie.

A Potenza, l’appuntamento è alle 15,30 del 6 Giugno presso la sede del Comune in Via Nazario Sauro.