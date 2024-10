Il progetto “i quadri della politica” dopo Pisticci si estende ad altri comuni

Furono esposte per la prima volta a Pisticci il 22 dicembre 2012 con l’allestimento nel corridoio di ingresso al Palazzo di Città in piazza Umberto I°. Parliamo dell’iniziativa, con esposizione storica, delle foto di tutti i consiglieri comunali dal 1946 in poi, con i volti dei sindaci ed assessori che si sono alternati alla guida della città. “Ora -si legge in una nota- una nuova veste grafica è stata data ai quadri di tutti i consiglieri comunali. I pannelli sono stati installati sempre nel corridoio di ingresso del Comune di Pisticci. Una iniziativa quella della nuova esposizione fotografica, oggi aggiornata soprattutto nelle dinamiche dei subentri di consiglieri e assessori comunali e dei subentranti, rendendo così oggi ancora più chiare le dinamiche politiche che hanno caratterizzato la vita amministrativa locale, secondo l’intento del progetto regionale promosso e ideato da Michele Sisto e realizzato della Setac in Europa di Pisticci. Una straordinaria panoramica di personaggi politici, noti e meno noti, che oltre a riportarci parecchio indietro nel tempo, ci ricordano nomi e cognomi e foto di tutti gli uomini politici che in 70 anni e passa, avevano contribuito a fare la storia della nostra città, con i volti, oltre ai citati, dei sindaci Nicola Cataldo e Rocco Grieco, di Mingo Giannace, Nicola e Nino Michetti, Giovanni Polidori, Giovanni D’Onofrio, Giovanni Modugno, Vittorio Vitelli, Giovanni Giannone, Pasquale Bellitti, Michele Leone e Vito Di Trani. Per l’occasione vogliamo ricordare che il primo sindaco del dopoguerra, fu Francesco Pastore, che amministrò Pisticci dal 2 febbraio 1947 all’8 maggio 1948, prima di fare posto all’avvocato Alessandro Bruni in carica dal 9 maggio 1948 al 30 novembre 1949. Ultimo primo cittadino in ordine di tempo, succeduto alla pentastellata Viviana Verri è il nuovo sindaco Domenico Albano tuttora in carica. Setac, pertanto, confida, nell’impegno del sindaco Albano per far sì che quella storica documentazione, possa essere aggiornata e collocata al proprio posto. Per il piacere degli occhi e l’apprezzamento della comunità per la storia politica della città di Pisticci. Intanto sulla scorta del progetto realizzato a Pisticci, anche l’Amministrazione Comunale di Policoro, presieduta dal sindaco Enrico Bianco ha condiviso l’iniziativa del Quadri della della Politica. A tal proposito, dopo un minuzioso lavoro di ricerca negli archivi locali è stata ricostruita la composizione dei Consigli Comunali di Policoro e di Craco i cui progetti sono ormai prossimo alla presentazione con l’allestimento dei pannelli all’interno delle rispettive Case Comunali. Per quanto riguarda la Provincia di Matera, invece, il progetto proporrà anche una pubblicazione che include le biografie di tutti i presidenti che si sono avvicendati alla guida dell’Ente di Via Ridola.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.