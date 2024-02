Il prof Lisanti: La Biblioteca è un bene di tutti. Va difesa e valorizzata

Due parole di esortazione per non mandare alle ortiche il lavoro di quanti, nella Prima Repubblica, come il professor Francesco Lisanti, alla guida della Provincia dal 10 settembre 1985 al 26 maggio 1990, portarono avanti un percorso di valorizzazione per la Biblioteca “Tommaso Stigliani’’ attraverso una permuta di edifici con il Comune, che consentirono di riqualificare il Palazzo dell’Annunziata. Destinato a diventare un luogo di eccellenza della cultura del passato e di ricerca, confronto di tanti giovani anche per la neonata Università. La riforma Del Rio e la sconfitta del referendum istituzionale del 2016 hanno lasciato le Province nel limbo, con lo sconquasso gestionale che sappiamo: nessun capitolo certo di spesa , potenziamento degli organici legato a dopo la campagna elettorale per le regionali e progetto di rilancio con le ali tarpate…dopo l’intesa tra Regione Basilicata e Biblioteca Nazionale di Potenza. Altra storia, altro contesto. Occorre rimboccarsi le maniche con un appello all’intera provincia e al Mezzogiorno per lavorare in concreto a dare continuità alla Biblioteca ‘’Tommaso Stigliani’’. I ricordi del professor Francesco Lisanti, da sempre attento ai problemi culturali di Matera, dal ruolo delle Soprintendenze all’Archivio di Stato al Teatro Duni (con il cantiere avviato), invitano a rimboccarsi le maniche e a sostenere quanto di positivo, e con puro spirito di volontariato, stanno facendo al presidio del Palazzo dell’Annunziata i volontari che hanno aderito all’appello e alla petizione delle Associazioni Amici della Biblioteca e Amabili confini. Ma serve operatività. Magari recandosi a Roma dal ministro San Giuliano, visto che post e lettere finora non hanno avuto alcun seguito. Un esempio di buone pratiche della Prima Repubblica, che la dimensione social ha fatto finire nella dimensione delle “stelle’’ cadenti…



LE RIFLESSIONI DEL PROFESSOR LISANTI,

Lo spauracchio della chiusura della Biblioteca ” T. Stigliani” si è aggirato sin dall’entrata in vigore della legge Delrio del 2014, provocando timore e sconcerto per le sorti di quello che è sempre stato un ” fiore all’occhiello” dell’Ente provincia, oltre che un presidio culturale insostituibile del nostro territorio. E’ stata palpabile la mortificazione dell’attaccamento dei cittadini ai libri della Biblioteca provinciale di Matera (4000 volumi circa), “tempio della cultura” e “tempio della memoria”, come qualcuno l’ha definita “. E la memoria mi riporta alla seduta straordinaria del consiglio provinciale del 12 ottobre 1985, da me presieduto, in cui fu deciso con voto unanime di permutare l’immobile dell’Amministrazione Provinciale, sito in via San Rocco, già sede dell’Ospedale civile e allora adibito a Biblioteca provinciale e Provveditorato agli Studi, con l’immobile di proprietà comunale, ex convento dell’Annunziata, già sede del Palazzo di Giustizia. La Gazzetta del Mezzogiorno del 29 gennaio 1986 così si esprimeva: “Alla presenza di un pubblico particolarmente attento è stato presentato al circolo “Carlo Levi” il progetto di restauro e di ristrutturazione dell’ex convento dell’Annunziata, recentemente acquistato dall’Amministrazione provinciale, per la nuova sede della Biblioteca. Il professor Franco Lisanti, Presidente della Provincia, ha espresso viva soddisfazione per l’attuazione della permuta”. La nota di stampa così concludeva : “La Biblioteca provinciale con la sistemazione proposta viene ad assumere una complessa e notevole articolazione funzionale, già programmata dai suoi organismi dirigenziali, adeguata alle esigenze, attuali e future, della cultura del territorio provinciale”. Nella primavera del 1998 la Biblioteca si trasferiva nella nuova sede, “una sede – scrive nella sua pubblicazione LA BIBLIOTECA PROVINCIALE Raffaele La Macchia, già Direttore della stessa per 35 anni – degna, delle tradizioni e delle attese di una intera comunità, che in quella ISTITUZIONE, con ogni certezza, aveva trovato le prime forme e, anzi, le prime ragioni del proprio riscatto”. Un’ indagine, condotta sulle Biblioteche del Sud intorno agli anni 1980, indicava nella Biblioteca di Matera uno dei modelli migliori dell’intero Mezzogiorno. E l’indagine rispondeva agli eccellenti contenuti in dotazione: i Fondi speciali, gli Incunaboli, i Manoscritti, le Cinquecentine, oltre ad una interessantissima raccolta numismatica. Nel 1989, su proposta dal professor Roberto Merolla, docente del Conservatorio “E. DUNI” di Matera, la Biblioteca, si dotò anche di una pregevole collezione di grammofoni, un fonografo prodotto tra la fine dell’Ottocento e i primi anni 40 del ‘900, oltre che un corredo discografico emesso dalle maggiori case discografiche mondiali, con le voci dei massimi esecutori di musica lirica, sinfonica e leggera. La Biblioteca è il luogo dove si coltiva l’esattezza della notizia, la documentazione scrupolosa, la ricerca diligente, il rigore mentale, la verifica meticolosa. La Biblioteca appartiene a tutti e a ciascuno di noi. Ci si augura che la “questione Biblioteca” trovi una sollecita e definitiva soluzione .

Franco Lisanti.