Il prof. Bronzini e la Deputazione Lucana di Storia Patria

Come per l’Università degli Studi della Basilicata, quale componente del Comitato ordinatore della Facoltà di Lettere e Filosofia, il prof. Giovanni Battista Bronzini è stato tra i “costruttori” della Deputazione Lucana di Storia Patria-Istituto per gli Studi Storici dall’Antichità all’Età Contemporanea.

Nominato, nella seduta del 22 maggio 1965, tra i primi Deputati “dell’autonoma Deputazione Lucana”, dopo essere stata congiunta con quella della Calabria dal 1935, il prof. Bronzini ne è stato, per il primo triennio (1966-69) componente effettivo dei revisori dei conti, successivamente Vice-Presidente fino agli inizi del 1995, allorquando, nell’Assemblea ordinaria del 10 febbraio , fu eletto Presidente, carica che ricoprì per il sessennio 1995-2001.

Lo ha, tra l’altro, evidenziato il Presidente dell’Istituto Lucano di Storia Patria, prof. Antonio Lerra, relazionando nella recente Giornata di studio su Giovanni Battista Bronzini e la Basilicata, nel centenario della nascita, svoltasi a Matera nell’Aula Magna del Campus universitario.

“Un sessennio, quello della Presidenza del prof. Bronzini, ha sottolineato il prof. Lerra, caratterizzatosi per attivo e mirato coinvolgimento di “nuove e qualificate collaborazioni”, in parallelo con un incisivo impulso ai percorsi di ricerca scientifica, con ampia veicolazione delle relative risultanze, il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale, nell’articolazione delle sue connotazioni, non trascurando l’importanza della presenza istituzionale sul territorio, tra l’altro alimentando le attività della già Sezione materana della Deputazione Lucana di Storia Patria, risultante di un percorso istitutivo che era stato concretamente avviato, a Matera, nel 1992”.

“Nel corso del sessennio 1995-2001 – ha evidenziato il prof. Lerra – “la Deputazione Lucana di Storia Patria risulta aver posto particolare attenzione, oltre che alla rigorosa cura scientifica della Rivista di Istituto Bollettino Storico della Basilicata ed annesse prime Collane, al censimento delle pergamene negli Archivi diocesani della Basilicata, ad un’accurata ricognizione sull’andamento e connotazioni dell’emigrazione basilicatese otto-novecentesca (culminata nell’organizzazione del rilevante Convegno internazionale di studio su L’altra Basilicata. Per la storia dell’emigrazione. Fonti e linee di ricerca, svoltosi nell’Aula Magna dell’Università degli Studi della Basilicata nei giorni 7-9 giugno 2000), alle tante iniziative scientifico-culturali per il bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799”.

“Una Presidenza, quella del prof. Bronzini, ha aggiunto il prof. Lerra, caratterizzata da grande rigore ed equilibrio, quanto mai preziosi nel corso di una fase di notevole crescita dell’Istituto, le cui iniziative hanno progressivamente rappresentato utili occasioni di attivo coinvolgimento di Deputati e Soci, nel quadro di un fruttuoso lavoro collettivo, capace, tra l’altro, di utilmente valorizzare singole e specifiche competenze e professionalità”.

“Il tutto – ha detto il prof. Lerra – nell’ambito di un altrettanto proficuo rapporto di collaborazioni interistituzionali, ulteriormente sviluppatosi dopo lo specifico intervento legislativo della Regione Basilicata (legge 44 del 1998), a sostegno di un’istituzione, quale la Deputazione Lucana, tesa, tra l’altro, a “promuovere la conoscenza e la valorizzazione dell’identità storica e culturale lucana”.

“Un prezioso lascito, di metodo e di merito, quello del prof. Giovanni Battista Bronzini, sul quale si avrà modo di ritornare – ha sottolineato il Presidente Lerra – nell’ambito delle programmate attività scientifico-culturali della Deputazione Lucana di Storia Patria-Istituto per gli Studi Storici dall’Antichità all’Età Contemporanea”.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.