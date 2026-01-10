“Gli annosi problemi socio-economici dell’ intero Metapontino a partire da quelli infrastrutturali, come strade, avio pista Mattei, tronco viario di collegamento dei lidi dell’ arco Ionico, rete viaria scorrevole e capillare dal litorale verso l’interno e il mancato collegamento scorrevole fra i centri abitati del primo entroterra, insieme alla mancanza di industrie di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e la mancanza di una piattaforma intermodale nella Val Basento costituiscono un vero fattore limitante per l’ intera Regione.” E’ quanto sostiene il professore Francesco Malvasi -Tavolo Verde Puglia e Basilicata, in una riflessione dal titolo “Il problema vero del Metapontino materano è la rappresentanza politica” che così prosegue. “Un Alto aspetto è costituito dal debole sistema Sanitario: debole e concentrato sui capoluoghi ,mentre è necessario istituire uno della Magna Grecia potenziando le strutture già esistenti di Policoro, Pisticci, Ginosa Marina. Se poi aggiungiamo le ricorrenti emergenze idriche dovute in parte alla incapacità politica e in parte ad un disegno che viene da lontano che mira ad indebolire il settore agricolo per dare ulteriore spazio alle mire espansionistiche di sfruttamento e di rapina del suolo il quadro si completa nella massima negatività per le prospettive di sviluppo, di crescita e di spopolamento del territorio. Sono condizioni determinate non da limitate condizioni vocazionali ambientali,ma da sciagurate politiche anche di alcuni enti locali ,oltre che regionali.

Il teorema secondo cui il rapporto fra questi e quelli deve basarsi genericamente sul rispetto dei vincoli istituzionali a prescindere è sciocco e fuori luogo soprattutto quando non si attiva il principio della coesione sociale e dei patti territoriali fra enti locali che hanno interessi comuni. In sostanza si assiste alla marginalizzazione dei territori favorendo la centralizzazione degli interessi nei capoluoghi: il tutto con il silenzio e la condiscendenza di chi invece dovrebbe fare valere la forza e l’intelligenza della rappresentanza politica,sociale e culturale e quella delle organizzazione dei produttori e dei consumatori. Si tratta cioè di risvegliarsi, ritrovare il senso di partecipazione e prendere coscienza dello stato d’essere e soprattutto di cosa deve essere il Metapontino.

I proclami, le ipotesi di nuovi modelli politici e di nove e vecchie alleanze sono solo operazioni di propaganda se non si ha una visione organica ed alternativa al modello di sviluppo che ha portato, alla crisi del settore industriale, a quello agricolo, allo spopolamento, all’ inquinamento dell’Ambiente: in poche parole ad una condizione di impoverimento morale materiale del territorio e di chi lo popola.”



