Il Principe Alberto di Monaco in visita a Irsina.

Giornata piena mercoledì 14 maggio nel Materano. Con l’arrivo della tappa del Giro ciclistico d’Italia a Matera, da Ceglie Messapica (Brindisi) nel primo pomeriggio e in mattinata, a Irsina, del principe Alberto II di Monaco Lo ha reso noto con un comunicato il sindaco facente funzione Gaetano Garzone. Irsina, che fu feudo della famiglia Grimaldi dal 1586 al 1664, ha aderito nel 2023 all’associazione ‘’Siti storici Grimaldi di Monaco’’. Nel corso della visita, che si terrà in mattinata, il Principe visiterà il borgo antico, il museo Ianora, l’ex convento di San Francesco e la concattedrale di Santa Maria Assunta. Nell’occasione sarà inaugurato l’antico stemma lapideo della famiglia Grimaldi, recentemente restaurato. Alla cerimonia parteciperanno Alla cerimonia parteciperanno il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e il Presidente della IV Commissione Consiliare

Permanente alle Politiche Sociali e già sindaco di Irsina, Nicola Massimo Morea. E chissà che al Principe e famiglia non venga voglia di prendere casa a Irsina, come hanno fatto altri cittadini stranieri negli anni passati. Naturalmente una casa regale…



IL COMUNICATO STAMPA DEL COMUNE DI IRSINA

Il Comune di Irsina annuncia la visita ufficiale di Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II di Monaco, che si terrà il 14 maggio 2025.

Irsina, nel 2023, ha aderito all’Associazione “Siti Storici Grimaldi di Monaco”, ente che unisce i Comuni legati, per ragioni storiche e

culturali, alla dinastia dei Grimaldi (https://www.sitigrimaldimonaco.it/).

Irsina, fu feudo della famiglia Grimaldi dal 1586 al 1664.

In occasione della visita, sarà inaugurato l’antico stemma lapideo della famiglia Grimaldi, recentemente restaurato e restituito alla cittadinanza.

Il Principe Alberto II, accolto dalle Autorità, visiterà il Borgo Antico, il Museo Ianora, l’ex Convento di San Francesco e la Concattedrale Santa Maria Assunta.

Alla cerimonia parteciperanno il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e il Presidente della IV Commissione Consiliare

Permanente alle Politiche Sociali e già sindaco di Irsina, Nicola Massimo Morea, che porteranno i loro saluti istituzionali.



Il Sindaco facente funzioni, Gaetano Garzone, ha dichiarato:

“Siamo profondamente onorati di accogliere il Principe Alberto II nella nostra città. È un risultato che giunge a valle di un lavoro serrato, che ha visto la collaborazione di tutti i componenti dell’amministrazione comunale e il già sindaco di Irsina, Nicola Massimo

Morea, spendersi in prima persona con impegno, abnegazione e amore per la comunità. Questa visita rappresenta un momento storico per Irsina e un riconoscimento del valore del nostro patrimonio culturale e identitario. Il legame con la famiglia Grimaldi, riscoperto e

valorizzato negli ultimi anni, rafforza la nostra appartenenza a una rete internazionale di comuni uniti dalla storia e dalla cultura. È una grande occasione di orgoglio per tutta la comunità irsinese.”



