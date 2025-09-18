Il presidio all’Italtractor ITM di Potenza che fa litigare Comitati per la Pace e Fim-Fiom-Uilm

I Comitati per la Pace e le Reti per la Palestina di Basilicata hanno annunciato che daranno vita ad un presidio antimilitarista dinanzi ai cancelli della sede Italtractor ITM di Potenza, venerdì 19 Settembre a partire dalle ore 12. La ragione? In sintesi è questa “Italtractor ITM, azienda del gruppo statunitense Titan International Inc., è inserita in una filiera i cui prodotti (cingoli, rulli, componenti per il sottocarro e soluzioni personalizzate per le macchine cingolate) sono utilizzati dai bulldozer (in particolare della Caterpillar) impiegati da Israele per le demolizioni di case, infrastrutture e terreni agricoli a Gaza e in Cisgiordania.” L’obiettivo? Invitare “RSU e lavoratori di Italtractor ITM Potenza, e per loro via i lavoratori delle sedi di Bologna, Fanano, Ceprano, ad adoperarsi e vigilare per chiedere trasparenza sulla destinazione finale dei manufatti prodotti nei loro stabilimenti.Contro un’economia di guerra permanente che spinge verso la prospettiva di un conflitto nucleare, i lavoratori sono chiamati a schierarsi dalla parte della pace e della vita, rifiutando di trasformare la Basilicata in un “polo produttivo di morte”.”

La iniziativa non è condivisa dalle tre sigle sindacali confederali dei metalmeccanici FIM-FIOM-UILM di Potenza che -definendo non vera l’accusa che questa azienda sia parte di una filiera di guerra- hanno diffuso il seguente comunicato dal titolo: DIFENDERE IL LAVORO, COSTRUIRE PACE, RIFIUTARE LE STRUMENTALIZZAZIONI

“Domani , 19 Settembre alcune associazioni hanno annunciato un presidio davanti ai cancelli dello stabilimento Italtractor di Potenza, accusandolo di essere parte di una filiera bellica.

Queste affermazioni, oltre a non corrispondere alla realtà, rischiano di colpire ingiustamente chi da decenni lavora onestamente in questa fabbrica, creando allarme sociale e confusione in un territorio che già vive una situazione delicata.

È necessario fare chiarezza. Italtractor (ITM Group) non produce armi. È un’azienda meccanica che da oltre cinquant’anni realizza componenti per sottocarri e macchine movimento terra, utilizzati in settori civili come l’edilizia, le infrastrutture e la cantieristica.

Parlare quindi di “polo di morte” significa diffondere una menzogna, che colpisce un’industria civile e storica del nostro territorio, trasformando il dolore di popoli in guerra in strumento di propaganda contro chi non ha alcuna responsabilità.

Chi conosce la realtà di Potenza sa bene che oggi lo stabilimento Italtractor non è un “gigante della guerra”, ma una fabbrica che vive una crisi pesante e dolorosa.

Si lavorano pochissime ore al mese, le famiglie sono in grande difficoltà economica e la preoccupazione per il futuro cresce di giorno in giorno.Intorno a Italtractor c’è un indotto importante, fatto di piccole imprese, artigiani, servizi, che dipendono da questa filiera. Senza un sostegno deciso, senza investimenti pubblici e privati capaci di rilanciare la produzione, il rischio concreto è quello della desertificazione industriale.

In un contesto tanto fragile, colpire simbolicamente i cancelli della fabbrica non significa difendere la pace, ma piuttosto aggravare la sofferenza di chi, già oggi, lotta per portare a casa uno stipendio.

Noi organizzazione dei Metalmeccanici lo diciamo con chiarezza: comprendiamo il dolore e la rabbia di fronte a ciò che accade a Gaza.

Non voltiamo lo sguardo davanti alle immagini di bambini feriti, famiglie spezzate, civili innocenti che pagano il prezzo più alto.

La nostra posizione è netta: siamo contro la guerra, contro ogni violenza e per la pace.

Siamo al fianco dei popoli che soffrono, chiediamo corridoi umanitari, chiediamo più impegno della comunità internazionale per fermare i bombardamenti e sostenere concretamente chi vive sotto le bombe.

Ma c’è una differenza fondamentale tra solidarietà e strumentalizzazione.

Solidarietà significa aiutare davvero: sostenere raccolte fondi umanitarie, promuovere iniziative culturali e civili, scendere in piazza per chiedere alla politica di fare la sua parte.

Strumentalizzazione, invece, è usare quel dolore per colpire lavoratori innocenti, trasformando i cancelli di una fabbrica civile in un bersaglio, come se la sofferenza potesse essere lenita colpendo chi non ha colpe.

Per questo lanciamo un appello chiaro:

• Rispetto per i lavoratori e le loro famiglie, che non devono diventare il capro espiatorio di battaglie che non appartengono a loro.

• Verità sulla natura di Italtractor: industria civile e non fornitore di armi.

• Solidarietà concreta ai popoli che soffrono: raccolte fondi, iniziative civili, mobilitazioni pacifiche e responsabili.

• Impegno forte di istituzioni e imprese per rilanciare la fabbrica di Potenza, presidio industriale e sociale della Basilicata da oltre mezzo secolo.

Chi vuole davvero la pace non colpisce i lavoratori, ma lavora per unire, per costruire, per difendere insieme il futuro di una comunità.

La pace vera passa dal rispetto del lavoro, dalla dignità delle persone e da scelte responsabili.”

Potenza 18 09 1025

FIM FIOM UILM

Interpretazione dell’iniziativa respinta dai promotori del presidio che a loro volta hanno replicato con una : Risposta al comunicato stampa del 18/09/25 di FIM FIOM UILM di Potenza. In cui si legge: “Come non condividere il titolo del comunicato stampa inviato da FIM FIOM UILM di Potenza titolato “Difendere il lavoro, costruire pace, rifiutare le strumentalizzazioni”? Basta capirsi su chi strumentalizza chi e cosa. Ieri si è tenuta la conferenza stampa de i Comitati per la Pace e le Reti per la Palestina di Basilicata, durante la quale sono stati consegnati il volantino ed un documento che riassumono i motivi del presidio agli ingressi della Italtractor ITM di Potenza.

Chi avesse la volontà e l’onestà di leggere i documenti pubblicati senza lenti di prevenzione nei nostri confronti, si accorgerebbe che non ci rivolgiamo con perentorietà all’azienda, ma ai lavoratori, titolando: “Ai Lavoratori Italtractor ITM di Potenza”.

Le informazioni disponibili in rete ci dicono che Italtractor ITM, azienda del gruppo statunitense Titan International Inc., è inserita in una filiera i cui prodotti (cingoli, rulli, componenti per il sottocarro e soluzioni personalizzate per le macchine cingolate) sono utilizzati dai bulldozer (in particolare della Caterpillar).

Dobbiamo far finta di niente?

Italtractor è coinvolta, tramite Iveco Defence Vehicles (IDV), nella joint venture Leonardo-Rheinmetall per la produzione di veicoli cingolati per l’esercito italiano, partecipando così al riarmo nazionale ed europeo.

Tutto falso? Denunziamo allora chi scrive queste cose e pubblica informazioni al riguardo.

Mai abbiamo accusato lo stabilimento di Potenza di essere parte della filiera bellica. Vogliamo chiedere piuttosto agli operai di Potenza e per il loro tramite agli operai delle altre sedi del gruppo di adoperarsi per scongiurare ogni possibile correlazione con la filiera bellica, soprattutto alla luce di modalità e dinamiche di integrazione dei prodotti cosiddetti “dual use”. A questa tipologia di merce molta attenzione viene dedicata nel recente Rapporto della Relatrice Speciale sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967, Francesca Albanese. Il rapporto ONU indaga i meccanismi aziendali che sostengono il progetto coloniale israeliano di sfollamento e sostituzione dei palestinesi nei territori occupati, titolato “Dall’economia dell’ Occupazione all’ Economia Del Genocidio”.

Vogliamo contribuire a fare chiarezza. Fare chiarezza per noi vuol dire dare impulso al protagonismo di chi lavora, ancor più in quanto cittadina/o di una Regione come la Basilicata; regione che il presidente Bardi, ad insaputa del lucani, vuole offrire al ministro Crosetto e a Leonardo SpA come “territorio ideale” dove attrarre nuovi investimenti internazionali nei settori strategici della Difesa e dell’Aerospazio; dove lavoratori e cittadini dovrebbero essere grati di questo e concordare con Bardi che si tratterebbe di una “grande opportunità per la crescita professionale dei nostri giovani e per il rafforzamento dell’intero tessuto produttivo lucano”.

Sarebbero questi prospettati da Bardi i necessari investimenti produttivi? Chi si prenderà l’onere di chiedere il parere ad operai e cittadini?

Si tratta di una possibilità, certo, in una terra già devastata dalla chimica, da discariche illecite, da decenni di danni provocati dallo strapotere dell’industria estrattiva, ma non di una possibilità socialmente utile e rispettosa dell’ambiente e della vita, che trasformerebbe un intero territorio in polo produttivo di morte.

Non a caso il volantino indirizzato ai lavoratori Italtractor chiude esortando: Contro un’economia di guerra permanente che spinge verso la prospettiva di un conflitto nucleare, i lavoratori sono chiamati a schierarsi dalla parte della pace e della vita, rifiutando di trasformare la Basilicata in un “polo produttivo di morte”.

Bisogna essere davvero in malafede per arrivare a stravolgere un appello siffatto ai lavoratori, che sappiamo capaci di autonomia di pensiero e di giudizio.

Veniamo accusati addirittura di voler “aggravare la sofferenza di chi, già oggi, lotta per portare a casa uno stipendio”.

Irricevibile e vergognosa inoltre l’accusa firmata congiuntamente dai responsabili provinciali di ben tre organizzazioni sindacali di categoria di “Strumentalizzazione”!

Come vi salta in mente pensare che può essere nostro interesse “usare quel dolore per colpire lavoratori innocenti, trasformando i cancelli di una fabbrica civile in un bersaglio, come se la sofferenza potesse essere lenita colpendo chi non ha colpe”?.

Siamo arrivati al “chi vi paga”?

Vogliamo parlare coi lavoratori in quanto persone portatrici di ricchezza etica e morale e di bisogni, che non necessitano di formulazioni pietistiche che svuotano di senso la differenza profonda di ruoli tra responsabilità aziendali votate alla ricerca di profitto e subordinazione capitalistica di chi è sfruttato.

Senza questa fondamentale distinzione il rischio vero è la paralisi neo corporativa. Voi dite: “Chi vuole davvero la pace non colpisce i lavoratori, ma lavora per unire, per costruire, per difendere insieme il futuro di una comunità. La pace vera passa dal rispetto del lavoro, dalla dignità delle persone e da scelte responsabili”.

Tutto vero, ma perché gli irresponsabili dovremmo essere noi che vogliamo contribuire a restituire agli operai una funzione di inchiesta e di controllo, prospettando una motivata opposizione al bellicismo bardiano e non le dinamiche finanziarie e di mercato pilotate dalla statunitense Titan International Inc? i Comitati per la Pace e le Reti per la Palestina di Basilicata. Potenza, 18 Settembre 2025

Una polemica a parer nostro abbastanza stucchevole ed eccessivamente condizionata -da parte sindacale- dalle difficili condizioni produttive dell’azienda. Certo che formalmente l’azienda non è parte di una filiera di guerra, ma i buldozer per cui vengono prodotti i cuscinetti ed altro materiale a Potenza vengono utilizzati massicciamente per distruggere Gaza. O no? Anche le aziende italiane che producono materiale chimico formalmente utilizzato in agricoltura, ma che poi viene utilizzato anche per realizzare l’esplosivo che serve a far saltare i palazzi a Gaza, e massicciamente esportato in Israele, mica lo fanno esplicitamente. Quindi? Si chiudono gli occhi. Si fa finta di niente? Essere più realisti del re, tanto non serve a cambiare la realtà. E nemmeno a risolvere la crisi industriale in corso.