Il Presepe vivente..Una cometa sui Sassi con una scia di pace e dialogo

E pace e dialogo sono le parole che abbia sentito ripetere nelle scene della Natività, dalle voci degli attori e delle attrici, incontrati durante il percorso della cerimonia inaugurale per la 15^ edizione del presepe vivente nei rioni Sassi. Parole di speranza che proprio con la ” Natività” introduce a quello che l’anno prossimo sarà per Matera l’anno da capitale mediterranea della cultura e del dialogo con Tetouan ( Marocco). Un appuntamento di richiamo per i numerosi visitatori e concittadini che percorreranno stradine e piazzette del Sasso Caveoso (Vico Solitario, Rione Malve e adiacenze) nelle giornate del 6 e 7, 13 e 14, 20 e 21, 27 e 28 dicembre 2025 e 3 e 4 gennaio 2026 . E qui avranno modo di entrare nella Gerusalemme di 2000 anni fa, incontrando i centurioni romani a presidiare le porte d’ingresso, ad ascoltare l’amaro sfogo di un soldato costretto ad adempiere a ordini che non comprende, le pazzie profetiche di una zingara e i sacerdoti difensori della legge del Dio di Israele che non tollerano quanti ”scontano’ dall’ortodossia. Depositari di verità e con lui re Erode, dedito a gozzoviglie che sente vacillare il trono di Giudea se dovesse arrivare il nuovo ”Re”, tanto da ordinare quella che venne definita la strage degli Innocenti.

Ma c’è chi crede, come i re Magi che raggiungono la grotta di Betlemme per rendere omaggio al Salvatore portando in dono oro, incenso e mirra, e i genitori di Gesù, Maria e Giuseppe, che stanno portando una ”missione” di pace e speranza per l’Umanità. Testimone raccolto sul campo, davanti alla Capanna della Natività allestita in una piazzetta del rione , con le parole di monsignor Benoni Ambarus a mettere nella ”culla” un desiderio, un progetto. E poi dal vicesindaco Rocco Buccico che ha ricevuto da un artigiano le chiavi della città da portare al sindaco Antonio Nicoletti, perché Matera possa aprire tante porte del dialogo in un Mediterraneo dove conflitti e migranti attendono risposte.



Luca Prisco, organizzatore dell’evento, è venuto l’auspicio che i visitatori possano portare con loro anche un pizzico di felicità accanto ai significati del Natale. Un auspicio e del Teatro in Attico di Gravina in Puglia, insieme alle Associazioni di Rievocatori Storici: I Brettii dalla Calabria, il Gruppo Storico Normanno e Omnes Leones Puglia di Altamura. Nel complesso saranno circa 50 gli attori in scena e 150 i figuranti ( fornai, fabbri, pastai, pescivendoli, mercanti,giocatori d’azzardo, giocolieri, odalische, danzatori e tante altre figure che non mancheranno di conquistare grandi e piccini. Ricordiamo anche la presenza di artigiani materani con le produzioni di Donato Cirella, Stefano Durante e Jada Montemurro e delle associazioni di volontariato : Ordine di Malta, Associazione Protezione Civile L’Addolorata, Associazione Protezione Civile sezione di Vaglio Basilicata e Associazione Nazionale Polizia di Stato che assicureranno la buona riuscita e in sicurezza della manifestazione.

