Effettivamente Matera, con i Sassi ” Città presepe” e con quel mirabile esempio artistico che è la scultura cinquecentesca realizzata cinque secoli fa da Altobello Persio e da Sannazzaro da Alessano, avrebbe meritato una Natività in piazza, magari con una forma ”minimalista” a prova di furto e atti vandalici, ma il buon senso ha consigliato diversamente. E così il presepe, con le statue messe a disposizione dall’Associazione Maria Santissima della Bruna, hanno trovato collocazione nell’atrio del cinema Comunale. Al sicuro, dietro alla cancellata, e dietro -per questo non visibile nell’immediato- alla spalliera lignea dell’albero delle luminarie davanti al Palazzo dell’Annunziata, in linea -se volete- con quello spirito di ”confinamento domiciliare” ( usiamo le parole in italiano che ci sono e sono efficaci) che caratterizza l’anno da epidemia da virus a corona. Antonio Serravezza, che al Natale della tradizione ci crede, avrebbe voluto altro. Sarà per l’anno prossimo, evoluzioni da covid permettendo. Restano le luminarie con gli alberi dislocati in centro, con fotoricordo assicurate e auguri da Matera. L’anno prossimo presepe sotto l’albero o albero accanto al presepe. La tradizione vorrebbe questa scelta e magari con un sottofondo di nenie natalizie.

SERRAVEZZA E IL PRESEPE

Matera è nota in tutto il mondo per essere la “Città Presepe” oltre che la città dei “Sassi”. Ogni anno, in questo periodo, centinaia di migliaia di persone arrivavano da tutte le parti d’Italia per partecipare al Presepe vivente più grande e interessante in Italia. Purtroppo, quest’anno, a causa del virus a corona Matera, per l’arrivo delle festività Natalizie non può ritornare alle origini e rendere omaggio alla più antica tradizione del Presepe. Ma Matera è e resterà la Città Presepe, perché ogni angolo e via dei Sassi è da sempre impreziosita da tanti piccoli e grandi presepi, realizzati involontariamente dai suoi abitanti.

Viviamo un anno particolare in cui sono vietati gli assembramenti e si cerca di adattarsi illuminando la città con un altro simbolo: l’albero di Natale.

La sera dell’8 dicembre si sono accese migliaia di luci lungo le strade del centro e ha preso il via il “Natale degli Alberi”.

L’Albero di Piazza Vittorio Veneto che svetta in alto la sua eleganza. Centinaia di luci rendono visibile l’installazione per comunicare l’energia viva del cuore di Matera.

Sulla grande facciata del Palazzo dell’Annunziata si è acceso un altro albero, la cui costruzione ricorda le luminarie della Festa della Bruna, è una speranza accesa per ricordare che all’interno c’è la nostra Biblioteca Provinciale che sta soffrendo per il pericolo che corrono migliaia di volumi storici a causa delle infiltrazioni d’acqua e per la mancanza di riscaldamento e altri servizi necessari per garantire il flusso giornaliero di studenti e appassionati della lettura.

Un terzo albero pirotecnico è stato posto in piazza Matteotti che con i suoi giochi di luci cerca di attrarre i turisti in arrivo in città. Per finire un quarto albero illuminato è posto nel centro della piazza davanti alla ex Banca d’Italia. Tante luci, niente presepio e musiche natalizie in filodiffusione.

Comunque, pur con le necessarie precauzioni, ora, è il momento di reagire e di ridare fiducia e serenità soprattutto ai giovani. Matera potrebbe avere tutte le leve per riuscirci, puntando sull’università, sui giovani creativi, sulla cultura, sull’industria, il commercio e il turismo. La nostra città non può smarrire la sua vocazione di essere per l’Italia del Sud un traino e un vero motore turistico e culturale. Materani siamo orgogliosi di contribuire a rendere meno buio il Natale sostenendo un nuovo progetto di bellezza e di rinascita con una forte valenza sociale.

(foto di Franco Antodaro)