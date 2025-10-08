Il Premio Strega Poesia 2025 è stato vinto da Tiziano Rossi, con Il brusìo (3° Alfonso Guida)

Non ce l’ha fatta il poeta lucano Alfonso Guida, componente della cinquina finalista con il suo Diario di un autodidatta, edito da Guanda. Il Premio Strega Poesia 2025 è stato, infatti, assegnato a Tiziano Rossi e al suo Il brusìo edito da Einaudi. Il premio è stato ritirato dal figlio Guido (per questioni di età del papà, classe 1935) a cui è stato consegnato dal vincitore dello scorso anno Stefano del Bianco.

Al secondo posto Giancarlo Pontiggia con La materia del contendere (Garzanti), 22 voti seguito da Alfonso Guida con il suo Diario di un autodidatta (Guanda), 13 voti; Marilena Renda con Cinema Persefone (Arcipelago Itaca), 11 voti e Jonida Prifti con Sorelle di confine (Marco Saya), 5 voti. Un ottimo risultato per il poeta di San Mauro Forte, soprattutto per questa proiezione a livello nazionale e ad un pubblico più vasto della sua intensa produzione poetica.

L’opera vincitrice è stata scelta dagli Amici della Poesia, una giuria composto da cento donne e uomini di cultura residenti in Italia e all’Estero e che comprende anche il Comitato scientifico del premio, composto da Maria Grazia Calandrone, Andrea Cortellessa, Mario Desiati, Elisa Donzelli, Roberto Galaverni, Vivian Lamarque, Melania G. Mazzucco, Patricia Peterle, Stefano Petrocchi, Laura Pugno, Antonio Riccardi e Gian Mario Villalta.



In precedenza era stato consegnato anche il Premio Strega Giovani Poesia, assegnato in base alla scelta di una giuria composta da oltre 250 ragazze e ragazzi provenienti da 26 scuole distribuite in tutta Italia. La vincitrice è risultata essere Marilena Renda, autrice di Cinema Persefone (Arcipelago Itaca), con 38 voti su 116 espressi.

Il premio alla migliore recensione inviata dagli studenti che partecipano alla giuria è andato ad Anna Martinelli del Liceo Linguistico “Marco Tullio Cicerone” di Frascati.

La serata finale è stata condotta da Carolina Di Domenico e si è aperta con l’omaggio di Luigi Lo Cascio al poeta Stefano Simoncelli, finalista nella prima edizione con la raccolta Sotto falso nome (peQuod), scomparso lo scorso 20 maggio, seguito dall’interpretazione di alcuni versi scelti da Il loro grido è la mia voce. Poesie da Gaza, antologia pubblicata dall’editore Fazi.