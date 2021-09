Miriam Serena Vitiello è la lucana, ricercatrice dell’Istituto Nanoscienze del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Nano) che è stata insignita del Premio Friedel-Volterra dalla Società Italiana di Fisica (SIF) e dalla Società Francese di Fisica (SFP), premio che viene assegnato ogni anno a un fisico attivo nella collaborazione italo-francese in riconoscimento di risultati rilevanti del suo lavoro negli ultimi 10 anni.

Vitiello, come annunciato dalla giuria in occasione del 107° Congresso Nazionale della SIF, si è aggiudicata il premio “per la sua importante ricerca sperimentale nel campo dei fenomeni di interazione luce-materia, nanomateriali bidimensionali, micro e nano sistemi, nanofotonica, ottica quantistica, fotonica del lontano infrarosso. In particolare per lo sviluppo di dispositivi innovativi nella gamma di frequenze TeraHerz“.

Soddisfazione viene espressa dal Sindaco Enrico Mascia per questo importante riconoscimento e che in una nota scrive:

“A nome mio e di tutta l’Amministrazione Comunale formulo le più vive congratulazioni alla prof.ssa Miriam Serena Vitiello, nostra concittadina e vincitrice del Premio Friedel-Volterra, l’importante premio a carattere scientifico internazionale che viene assegnato ogni anno dalle due Società Italiana e Francese di Fisica”.

” La ricercatrice policorese, nonostante la giovane età – prosegue il Sindaco – si è distinta anche in passato per altri premi conseguiti e per le oltre 250 pubblicazioni: un orgoglio, non solo per la nostra Città ma anche per l’intero territorio regionale, che continua ad esprimere attraverso le nostre giovani generazioni talento, perseveranza, tenacia e grande attitudine per lo studio: sicuramente un esempio encomiabile da seguire e da cui trarre ispirazione”.

