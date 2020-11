“Leonarda Tantulli, amministratore delegato di Fibro Service Srl, azienda aderente a Confapi Matera, ha ricevuto il premio IWEC 2020, un prestigioso riconoscimento sponsorizzato da note aziende come la Microsoft, Caixa Bank, Wells Fargo e altre.”

E’ quanto comunica con una nota Confapi Matera in cui si legge ancora che:

“La Fondazione IWEC (International Women’s Entrepreneurial Challenge Foundation) è un’organizzazione globale senza scopo di lucro che aiuta le imprese femminili a connettersi e crescere, e la Confapi ha aderito alla sua rete.

Per il 2020 il premio, per quanto riguarda l’Italia, è andato a tre imprenditrici, di cui due piemontesi e una lucana, Leonarda Tantulli, che ricopre anche la carica di Presidente del Gruppo Donne e Consigliere di Confapi Matera, e componente della giunta nazionale di Confapid, che raggruppa le donne imprenditrici del sistema Confapi.

Leonarda Tantulli, geometra, ha iniziato a lavorare nell’impresa edile del nonno. All’epoca era una delle pochissime donne coinvolte nel settore edile. Nel 2014, a seguito della scomparsa del suo compagno, è subentrata alla guida dell’azienda. Oltre che nell’edilizia, Fibro Service opera anche nel recupero e bonifica ambientale e si accinge a entrare nel settore del riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti. L’azienda, con legale a Broni (Pv) e sede operativa a Ferrandina (Mt), opera su tutto il territorio nazionale.

La cerimonia di premiazione si sarebbe dovuta tenere nel Bahrain. Il premio dunque sarà ritirato personalmente quando l’emergenza epidemiologica sarà terminata.”

“Congratulazioni a Leonarda Tantulli e alle imprenditrici di successo premiate con lei”, ha commentato il Presidente di Confapi Matera, Massimo De Salvo. “Dina si è trovata a condurre, praticamente da sola, un’azienda familiare operante in un settore merceologico solitamente appannaggio degli uomini, quale quello delle bonifiche di amianto, edilizia e impiantistica.

Fibro Service, infatti, è un’azienda all’avanguardia e un’eccellenza nel settore delle bonifiche di amianto, come dimostrano i numerosi appalti pubblici e privati acquisiti dal 1997, anno della sua costituzione, a oggi. È così che Leonarda Tantulli ha dato un impulso concreto al suo territorio, quello di Ferrandina – dove abita – della provincia di Matera e della Basilicata, dove la presenza dell’amianto in molti capannoni industriali e edifici pubblici ha creato negli anni notevoli problemi alla comunità”.