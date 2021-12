Ci sono le direttive del Governo da applicare e far rispettare in tema di pandemia anticovid e varianti annesse, da portare avanti con un lavoro di rete continuo. Per questo il prefetto di Matera, Sante Copponi, insediatosi due mesi fa, rafforza impegno e appelli perchè la situazione sia monitorata come richiede a Matera come negli altri centri del territorio provinciale. E l’incontro di fine anno con i giornalisti è servito a fare il punto sulle azioni messe in campo e su come si intende procedere. I controlli ci sono stati e ci saranno, ma tanto dipende dal senso di responsabilità di tutti. Le regole da rispettare e far rispettare sono chiare, altrimenti…si torna indietro. La difesa della zona bianca ha un prezzo. La superficialità alla fine fa pagare un costo elevato a tutti. E lo abbiamo visto con i contagi rilevati durante ricevimenti,riunioni conviviali, luoghi sportivi e laddove i rischi di assembramento sono palesi. E quando i casi di positività sono aumentati a dismisura si è incappati, come ci hanno riferito alcuni medici e cittadini, nei disservizi del server regionale del portale covid, in panne per un paio di giorni, a causa dell’eccessivo carico di accessi. Vecchio problema. Ma così si è perso tempo prezioso nel monitoraggio di altri contagi con una sottostima del fenomeno pandemico. A questo aggiungiamo l’assenza, vecchia questione, passata da una Amministrazione comunale all’altra, dell’assenza – e parliamo di Matera- di covid hotel. Per cui…arrangiatevi. Responsabilità, irresponsabilità, opportunismi? Fatto sta che la situazione è questa. Attendiamo sviluppi. Del resto in occasione delle emergenze occorre essere realisti e lavorare a soluzioni condivise. Proseguono , intanto, le campagne vaccinali e a Matera dal 2 gennaio 2022 aprirà anche l’hub vaccinale di piazza Sallustio, già operativo in passato, attivato in collaborazione tra Comune di Matera e Asm. Continua la richiesta di tamponi, sopratutto antigenici presso le farmacie, e molecolari anche in modalità drive in presso l’Ospedale Madonna delle Grazie. Una gran mole di dati da utilizzare in tempo reale e che richiede un forte impegno organizzativo, con i dovuti potenziamenti del caso visto che con il covid e le varianti dovremo convivere per i mesi a venire. Nel frattempo guardia alta in Prefettura con riunioni e comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica.



E ci sono anche alcuni dati.Sono state 7828 le persone controllate in provincia di Matera, dal 6 al 29 dicembre, per il rispetto delle disposizioni anticontagio da coronavirus covid 19. Le persone sanzionate trovate prive di greenpass sono state 20 e 57 quelle non in possesso di dispositivi di protezione. Gli esercizi controllati sono stati 1550, di cui 10 raggiunti da sanzioni amministrative e uno da provvedimento di chiusura. Il rappresentante di Governo, ha confermato il rafforzamento dei controlli anticovid su tutto il territorio provinciale, il monitoraggio della situazione con tutti i soggetti istituzionali e rivolto un appello ai cittadini al senso di responsabilità per superare la situazione e mantenere lo ”status” di zona bianca. Quanto alle iniziative da portare avanti nel 2022 ha annunciato per l’11 gennaio la convocazione del consiglio territoriale per l’immigrazione per coordinare i processi di integrazione. Un organismo di confronto ripreso per approfondire la questione in maniera organica. La massima autorità governativa sul territorio nel corso dell’anno intende attivare patti di sicurezza con i Comuni su vari temi, anche in relazione ai 20 progetti di videosorveglianza presentati dai Comuni e da un altro, attivato con i Pon per 1 milione di euro dall’Amministrazione provinciale, per il comprensorio metapontino. E poi il rafforzamento del sistema di protezione civile con l’adeguamento del ‘datato’ piano provinciale, attenzionando anche la situazione delle dighe. Nulla sarà lasciato al caso. Anzi. Del resto il Prefetto Sante Copponi, che lavora di buona lena con lo staff di collaboratori, ha avuto modo di verificare sul campo la ”precarietà” del territorio in occasione della frana a Pomarico. C’è tanto da fare, lavorando per tempo, per capire e concordare come muoversi e ognuno con le proprie responsabilità. Un passaggio fondamentale qualora dovesse scattare un qualsiasi allarme di protezione civile.